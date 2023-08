La China Suárez y Lauty Gram son tendencia por un supuesto romance. Los cantantes compartieron muchos lugares comunes, pero el favorito para ambos siempre es una fiesta. De hecho, los rumores de que estaban en una relación comenzó porque se los vio muy juntos en la famosa "Bresh".

Aunque ambos han aclarado muchas veces que entre los dos no hay una relación siempre salen a la luz nuevas pruebas que confirmaría un acercamiento entre la actriz y el cantante. La China Suárez fue consultada por un seguidor en Instagram si estaba de novia, pero como es de costumbre no dejó dudas y respondió tajante: "No".

Las pruebas que vinculan a La China Suárez y Lauty Gram

Recientemente, una cuenta de Instagram llamada "Gossipeame" subió una captura de un mensaje directo de una seguidora en donde asegura que los vio irse de una fiesta juntos. La ex de Rusherking fue a la fiesta "Picheo" el pasado sábado en donde también se encontraba Lauty Gram.

Aparecen más detalles del nuevo romance de la China Suarez

"La China y Lauty se fueron juntos, no llegue a sacarles fotos, pero los vi", aseguró la seguidora. La dueña de la cuenta respondió: "Te juro que te creo!". Para cerrar con buena onda: "Bueno parece que Lauty y La China siguen viéndose, me parece bárbaro! Está soltera, que se divierta en sus ratos libres!".

AF.