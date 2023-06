Mica Álvarez Costa, ex pareja de Manu Urcera, reapareció en medio de la polémica denuncia de la Comunidad Mapuche a Nicole Neumann.

La joven neuquina se refirió a cómo terminó su vínculo con el piloto y tiró un palito a la modelo. “No era lo que yo quería para mi vida. Ni todo esto, ni lo que pasó”, dijo en Socios del espectáculo.

"Hubo cosas que no me gustaron, que me hicieron sufrir un montón. No es que fue la separación y lo que pasó que marcaron un final drástico. Fueron años de pasarla mal y sufrir”, agregó Mica Álvarez sobre Manu Urcera y su relación.

Mica Álvarez Costa, ex de Manu Urcera

Luego, al ser consultada por el escándalo de Urcera cuando le dio una piña a una persona después de una carrera aprovechó la ocasión para darle una indirecta a Nicole Neumann. "No me gustó. Yo siempre intentaba llevarlo por otro camino”, disparó.

El cruce de Nicole Neumann con la ex de Manu Urcera

Apenas Nicole Neumann confirmó su relación con Manu Urcera en 2021, Micaela Álvarez Costa salió con los tapones de punta y generó polémica.

La joven neuquina aseguró que, horas antes de la confirmación del romance, mantuvo un encuentro íntimo con el deportista. Luego, trascendieron más detalles de esta polémica y en Intrusos informaron que Nicole y Mica se encontraron cara a cara.

"Fueron al mercado, apareció la ex del piloto, Micaela. Ella les dijo de todo. Nicole no entendía nada. Los insultó a los dos... Porque si ella sigue enamorada, enganchada, con él, le duele verlo con Nicole Neumann. Ella es una chica importante, de una familia conservadora de Neuquén", contaron en el ciclo.