Bárbara Hoffman, la hija de Sergio Denis, detalló los últimos días de su padre y la escalofriante predicción de su muerte. La joven reveló que los encargados del teatro donde el cantante estaba presentando su show no se hicieron responsables de su fallecimiento, ya que el escenario no contaba con indicaciones que aseguraran el paso seguro del mismo. “En su momento se los llamó a declarar cuando mi papá estaba con vida. Cuando la causa cambió a homicidio, cuando falleció mi papá, no conseguimos que el director del teatro declare.”, expresó Hoffman.

Asimismo, manifestó su malestar ya que el Teatro Mercedes Sosa no les permitió ingresar a los familiares al lugar de los hechos. “Si uno no tiene nada que ocultar tiene que dejar que la familia ingrese, pero no lo permitieron. Si hay filmaciones en donde se ve que muchísimo tiempo después taparon el pozo. Para la familia sería justo que se le de un cierre”, comentó la hija del artista.

Sin embargo, Bárbara Hoffman fue cuestionada acerca del sueño premonitorio que había tenido Sergio Denis años antes de su partida. La mujer se refirió a la situación explicando que la visión fue bastante similar a su muerte. “Mi papá era una persona muy espiritual, muy sensible. Él contaba que en el sueño él caía en un agujero muy profundo y quería detener a la muerte pero no podía.”, relató Bárbara.

La escalofriante predicción de muerte de Sergio Denis

Tras 14 meses en estado crítico, Sergio Denis falleció el 15 de mayo de 2020. La trágica muerte se debió a una desafortunada caída en el foso del teatro Mercedes Sosa en Tucumán. Sin embargo, surgió un archivo impactante donde el cantante parece predecir su propia muerte. Durante una entrevista con Robertito Funes, el artista compartió su experiencia sobrenatural mientras recordaba haber enfrentado la muerte en 2007 luego de encontrarse sin signos vitales por 17 minutos a causa de un infarto.

“Tuve una experiencia con el más allá. Lo que vi es que de pronto estaba en un rectángulo negro que daba terror, con una ventana negra. Vi a una mitad mía ahí adentro, insultando a la muerte y al diablo. No me daba por vencido. Tuve la imagen de haberme caído del tablón, como si fuera de una balsa. Caía en la muerte, en un espacio negro, caía y caía”, relató el cantante.

Lo que hace que esta anécdota sea aún más espeluznante es que Denis habló sobre cómo tuvo la imagen de haberse caído desde lo alto, como si estuviera cayendo desde una especie de plataforma o tablón, como le sucedió al momento de su terrible caída en el teatro, que lo dejó en coma durante un año antes de su lamentable fallecimiento.

Sergio Denis también manifestó haber hablado con un cura amigo, el padre Carlos Manuel, quien le explicó que esos lugares que el artista describía eran sombríos. “Ese lugar de la ventana es donde están los espíritus negros y malignos”, finalizó Denis.

P.C