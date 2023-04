Carmen Barbieri invitó a Mañanísima, programa que conduce en las mañanas de Ciudad Magazine, a Fabi Aquín, tarotista y medium. Inesperadamente, en el medio del reportaje, la entrevistada advirtió una "presencia" detrás de la conductora, lo que generó un ambiente tenso y lleno de misterio en el piso. El que se mostró más afectado por esta situación fue Pampito, que pidió en contadas ocasiones que cambien de tema porque le daba miedo.

La frase que desencadenó el temor de los presentes en el piso fue: "Yo hace un rato vi pasar una sombrita, una luz, que pasó detrás de ustedes y se esfumó", explicó la tarotista sobre la presencia. Rápidamente se comenzaron a escuchar murmullos y risas de incomodidad, por lo que Fabi Aquín aclaró que no estaba haciendo un chiste: "Esto es cierto", aclaró. Pampito sólo pudo acotar: "Ay que miedo" y Carmen Barbieri se encargó de resaltar el temor del panelista.

Sin embargo, a pesar del temor que tomó control sobre él, Pampito no se inhibió y aprovechó el momento para lanzar sus chistes. Aquín, al notar la reacción temerosa del panelista de Carmen Barbieri, aclaró: "Hay que tener miedo a los vivos y no a los muertos". Entonces, el periodista dijo: "Yo esa frase... Todo bien, pero yo le tengo miedo a los muertos", acotó entre risas. En todo momento, la entrevistada le quiso transmitir tranquilidad y le sugirió: "No te asustes Pampito, no pasa nada. Es energía".

No sólo fue Carmen Barbieri la que resaltó el miedo de Pampito, sino que la misma entrevistada notó: "Pampito está pálido", con tono burlesco. Sin embargo, Aquín explicó un poco más sobre el episodio. "Carmencita, esto que pasó es una energía, porque fue luz. Yo vi luz", aclaró. Mientras los presentes en el estudios hablaban y debatían la cuestión, las luces no paraban de bajar y subir su intensidad, entonces la conductora recalcó: "¿Viste que bajó recién un poco?".

Dicen que la presencia que asustó a Pampito en el programa de Carmen Barbieri fue el papá de Guillermo Andino

Por último, Carmen Barbieri lanzó la pregunta del millón: ¿Quién era?. Entonces, preguntó cautelosa: "¿Era alguien de acá, que trabajó en el canal?". "Es alguien que trabajó en el canal, que falleció y que quedó su almita pululando en el aire", respondió Aquín. Pampito, por su parte, agregó: "Estos estudios son muy viejos, tienen años".

Entonces, a raíz de la conversación que surgió por la pregunta de Carmen Barbieri, detrás de cámara comenzaron a hablar y debatir entre ellos. El ruido del murmullo le molestó a la conductora y pidió: "¿Qué hablan fuerte? ¡Basta!". Pero el murmullo tenía justificación, los trabajadores intentaban recordar quién había fallecido en el estudio, y al llegar a una conclusión rápidamente se lo comunicaron a Pampito. "Acá me están diciendo detrás de cámara que murió alguien acá. ¿Quién murió?", preguntó.

Los trabajadores del detrás de cámara comentaron que había sido el papá de Guillermo Andino. "Bueno, puede ser. Yo siento que es alguien que dio mucho por este lugar y que acá vivió cosas muy importantes para él", aclaró la medium. Ramón Andino, papá de Guillermo Andino, fue un exitoso conductor de noticieros de canal 13 y falleció siendo joven, inesperadamente. Desde ese momento, Guillermo tomó la conducción del ciclo informativo.

