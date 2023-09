Apareció un video de Leo Messi hablando en inglés que fue furor viral

La Inteligencia Artificial también llegó a Leo Messi y un usuario de Twitter compartió un video que revolucionó las redes

@javifernandez publicó en la red social un video de la app HeyGen, donde Leo Messi habla en inglés en una conferencia de prensa del Inter de Miami.

A pesar de haber viajado a diferentes partes del mundo, Leo Messi se niega a hablar en otro idioma que no sea el español, aunque dio diversas entrevistas en la que le pidieron que se comunique en inglés.

Cómo es el video de Leo Messi hablando en inglés

El fragmento en el que Leo Messi habla en otro idioma corresponde a la previa de la final de la Leagues Cup 2023 contra el SC Nashville y corresponde a una conferencia de prensa que dio el futbolista.



"A pesar de lo sorprendente de la situación, hoy nos encontramos en la final. Este partido va para aquellos que no prestan atención a nuestra preparación y no ven nuestros entrenamientos día a día. No estábamos listos para esta oportunidad, pero daremos lo mejor de nosotros para competir por el título",dice el campeón.

"Nos escapó en el pasado, pero estamos decididos a conseguirlo esta vez. Creo que el equipo ha experimentado un crecimiento significativo desde la llegada del Tata. Estamos muy contentos de lograr el primer objetivo: estar en el top 3 de la Liga de Campeones del próximo año", continúa Leo Messi.