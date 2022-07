Araceli González mostró los primeros pasos de Fabián Mazzei después de su accidente

Araceli González, emocionadísima, publicó en sus redes un video de Fabián Mazzei caminando por primera vez a casi dos meses del accidente que sufrió en su casa, y tras una intervención quirúrgica.

En el video se lo ve al actor caminando con una bota ortopédica, apoyándose en dos muletas. "Estoy feliz", aseguró Fabián Mazzei mientras se acercaba a la cámara.

Días atrás, Araceli González había festejado su cumpleaños con una gran fiesta en su casa, y su marido había estado bailando en su silla de ruedas. Este es un gran paso para la pareja, en especial para Fabián Mazzei que, como recordó en el video, el accidente casi le cuesta la vida.

El accidente de Fabián Mazzei: "Estoy vivo gracias a la mano de Dios"

El marido de Araceli González realizó un posteo el 18 de mayo en la tarde de este miércoles, que preocupó bastante a sus seguidores. "Mi gran postal de hoy! Comunicar que estoy vivo gracias a la mano de Dios!!! Jajajaj! O la mano de mi mamá. Ya les contaré! Hoy solo celebro vida que no es poco!", escribió el actor en sus redes junto a una foto en la que se lo ve en silla de ruedas con una bota ortopédica en su pierna derecha. A su lado, bien pegada a él, su perra Simona.

Por su parte, Araceli González escribió en el mismo posteo de su pareja: "Y cuando crees que el día viene para seguir peleándola con las cosas simples te dan una trompada para agradecer que estás vivo y lo valioso que es. Te amo!". Y no fue la única, el actor recibió miles de Likes de apoyo y comentarios de aliento.

Fabián Mazzei también expresó su alivio tras haber superado el accidente, con un mensaje en sus Historias de Instagram: "Celebrando vida". Y, Araceli González, le dedicó un "Te amo".

En otro momento, ya más tranquilo, Fabián Mazzei contó en sus redes qué sucedió: "Fui a rescatar a mi gata al techo que tiene tres metros. Vi que estaba lleno de hojas y dije ‘no, hay que sacarlas’ (...) Cuando estoy bajando las dos bolsas, se trabó una y me caí de tres metros de altura. Tuve la suerte de caer parado y darme vuelta en el aire porque sino caía de espaldas. Me fracturé el hueso calcáneo. Milagro es que no me golpeé la columna ni la cabeza ni perdí el conocimiento”.

Por último, el marido de Araceli González, informó que se sometería a un procedimiento quirúrgico para arreglar su talón después de filmar la película en la que había comenzado a trabajar en Italia.