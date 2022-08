Araceli González recordó el momento en que perdió un embarazo de Fabián Mazzei

Araceli González y Fabián Mazzei están en pareja desde el año 2007 y se casaron en 2013.

Desde el primer momento, quedó clarísimo que la relación entre el exactor con los hijos de su pareja era excelente. Tanto Tomás Kirzner como Florencia Torrente siempre hablaron maravillas del esposo de su mamá. Por eso es que a algunos seguidores de la pareja les dio intriga el motivo por el que no tuvieron hijos juntos.

"Esta pregunta es fuerte, es la primera que recibo", comenzó diciendo Araceli González ante la consulta de por qué no habían sido papás con Fabián Mazzei por parte de un follower a través de las Historias de Instagram. Y la actriz continuó: "Casi fuimos papás pero lamentablemente lo perdimos antes de los tres meses".

Con una amplia sonrisa, la modelo culminó la respuesta y continuó contestando otras preguntas que tenían que ver con otros aspectos de su vida, sobre todo el laboral.

Araceli González y Fabián Mazzei.

El día que Araceli González sorprendió con un conmovedor relato sobre la pérdida de un embarazo

Araceli González sorprendió a sus seguidores en 2019 con un conmovedor post en el que reveló el triste episodio de su pasado. La actriz compartió una antigua foto con su marido, Fabián Mazzei, y dio detalles de este particular momento en sus vidas.

"La vida se construye con todo lo que acontece. Creemos ser felices porque tenemos todo controlado! Pero debemos aprender a que nuestros días Sean aún más maravillosos con nuestras luchas! Elegir batallas! Aprender que mas allá de todo. Nosotros estamos formados por una esencia! Y somos parte en la construcción de nuestro camino!" comenzaba su relato.

Luego, Araceli González continuó con su descargo y confesó lo que, hasta ahora, se desconocía. "No todo es fácil! No todo es difícil! Estoy en el medio, en el equilibrio! Donde primero priorizo mi ser, mi humanidad, mi lealtad. No somos lo que controlamos! Porque no podemos con todo. Somos lo que elegimos! Yo elijo dignidad, justicia y verdad. Y esta foto que representa un momento fuerte para ambos! Porque perdíamos nuestro hermoso saquito! ( un embarazo) nos unió más que nunca! Y nos hizo estar donde estamos hoy! Parados en el camino correcto! Armando razones para vivir, armando alegrías por compartir y armando nuestro propio suelo. Gracias por los que nos acompañan que por suerte no son mucho! Se los quiere. Araceli", concluyó.