Araceli González sorprendió con un mensaje en las redes: "Me adormecieron"

View this post on Instagram

Hoy me levante bailando! 💪🏻. Empiezo a celebrar mi vida! #coraje #dignidad #justiciera #verdadera #autentica #audaz #atenta #amable y y prioridad uno “ser agradecida” . Vos te reconoces? Te podes ver? Escúchate! No modifiques tu interior! Fuerza! No hay mal que dure 100 años!!!!!!!!! Se fuerte! Manteniendo tus valores y llegará tu merecido reconocimiento de lo entregado! #baila . Mi sobrino “VITTO” me recordó que siempre me levantaba con música y bailaba con mis hijos! Especialmente la Tota. Es un nuevo comienzo ! Lo siento! Me adormecieron! Me adormeció la vida! Desperté en varias oportunidades y me volvían a adormecer! Pero desperté! Veo! Siento! Creo! Escucho! Y vibró ! Gracias a los que ayudaron para que no me durmiera totalmente perdiendo mi esencia . @fabianmazzeiok es necesario que te diga que hiciste un buen trabajo? Bailo por vos y por mi! Bailo por la verdad y la justicia! Bailo para celebrar! Se huele la Libertad! 💕