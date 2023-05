Ariel se cansó de la producción de Gran Hermano y los fulminó con una ácida frase: "Me angustia muchísimo"

Ariel Ansaldo es uno de los ex participantes de Gran Hermano 2022 que le está costando conseguir trabajo a causa de su contrato con Telefe, al contrario de Coti Romero, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, Tomás Holder y otros que han logrado trascender pese al acuerdo con varios términos que sostienen con el canal. La mayoría han roto su compromiso para sumarse a proyectos como el Bailando 2023, obras de teatro, programas de televisión y haciendo presencias en boliches.

En diálogo con Mitre Live con Juan Etchegoyen, Ariel se mostró muy enojado con las autoridades del canal y los acusó de las oportunidades que perdió por el convenio que mantiene. Además, destacó la importancia de una propuesta de una televisora pero que no pudo concretar por los permisos y que finalmente no pudo realizar.

Dolido por la situación, Ariel expresó: "Yo estaba muy ilusionado y contento. Me iba a lucir y no se dio, a uno le duele y le pone triste. Sigue pasando el tiempo y no podés enganchar nada’’, y continuó lamentándose: ‘’Yo lo estoy padeciendo bastante pero no sé hasta cuándo, son oportunidades hermosas. Me angustia muchísimo, no te voy a mentir, tuve un montón de propuestas y esta era hermosa, basta loco, una cosa es que no me dejes ir a un programa’’.

Además, hizo hincapié sobre la vigencia del contrato con Telefe al no saber los términos en la imagen y el Bailando 2023: ‘’En mi caso no sé, lo planteé bien arriba con las autoridades. Me están apagando al pedo, hace dos meses que tengo propuestas y no puedo hacer nada", aseguró.

Y añadió: ‘’No me sobran laburos ni ofertas. Me cansé de pedir permiso para todo, ustedes saben que no miento ni exagero”, cerró muy triste.

Cómo es el contrato de Telefe con los ex participantes de Gran Hermano

Luego de que finalizara el gigante de Gran Hermano 2022 en marzo, las propuestas laborales de diferentes medios comenzaron a surgir para los participantes que más reconocimiento ganaron, especiales para los finalistas como Marcos Ginocchio que le interesa el modelaje profesional, Julieta Poggio el mundo del teatro y Nacho Castañares como streamer y mucho más, Coti Romero como ''angelita'' y su posible participación en el Bailando 2023, como también Tomás Holder.

Aunque los problemas empezaron a surgir con los contratos que los exjugadores firmaron antes de entrar a la casa: "Si tienen propuestas, deben sentarse a negociar con los creadores de las criaturas", revelaron acerca de las ofertas y que se quejaron, porque los esclavizan, impidiéndoles disfrutar de su presente laboral.

D.M