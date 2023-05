Romina Uhrig está en el centro de la tormenta luego de salir de Gran Hermano, en donde dijo en repetidas ocasiones que entró al reality para ganar una casa y poder tener un hogar propio para vivir con sus tres hijas. Los participantes se sintieron conmovidos por lo que contaba la exdiputada de la nación, pero en el afuera se comenzó a hablar de las incongruencias en su relato y se mostró la vida que lleva con Walter Festa, su esposo y exintendente de Moreno, con quien ahora está reconciliada.

Según cuentan fuentes cercanas a Romina Uhrig y a Walter Festa que conocen la trayectoria de la pareja en Moreno, contaron a PERFIL en una oportunidad, los detalles de las propiedades que tienen. "Tienen dos casas en el country Terravista de General Rodríguez, una propiedad en un country en Pinamar, y una hacienda en Salta que está a nombre de quien fue su secretaria privada", precisaron.

Romina Uhrig y Walter Festa

"Ahora alquilaron una casa en el barrio La Tradición y fue el mismo Festa quien salió a promocionarla en el programa de Georgina Barbarossa diciendo 'alquilamos esta hermosa casa y vamos a invitar a Alfa a comer cuando termina Gran Hermano'", sostuvieron las fuentes y lo compararon con el relato de Alfa, que en su momento había dicho: "Eso de victimizarse... 'Yo alquilo, ¡¿yo alquilo?!' Sí, alquilas una casa en un country de 1.500 dólares por mes. Tiene una casa en Pinamar en un barrio privado. Una casa en Salta me dijo que tiene".

Sin embargo, Walter Festa sólo reconoció que con Romina Uhrig tienen una casa en Salta y que están alquilando en La Tradición. Con respecto a las otras propiedades, lo desmintió rotundamente y dijo "No tengo ni dos casas ni dos lotes en Terravista. Tampoco nada en Pinamar, siempre alquilo".

El día que Romina Uhrig confesó tener propiedades en Pinamar

El LAM se mostraron molestos por las supuestas mentiras de Romina Uhrig sobre sus propiedades con Walter Festa. "¿Alguno de acá tiene una casa en Pinamar?", preguntó Ángel De Brito, que varias veces se mostró molesto con la exdiputada. Frente a la respuesta negativa de todas las angelitas, el conductor agregó: "Y nos rompemos el orto laburando", haciendo referencia a que la participante del reality de Telefe se hacía pasar por una persona de bajo nivel económico.

Por qué la Justicia investiga Romina Uhrig y a Walter Festa

La Justicia está investigando a Walter Festa y a Romina Uhrig por supuesto enriquecimiento ilícito y por algunas operaciones inmobiliarias que fueron desplegadas en la Provincia de Buenos Aires y en Salta. Sin embargo, el exintendente de Moreno asegura que es inocente y dijo: "Estoy esperando que me convoquen, ya me dan por condenado. Tuve dos casas en La Reja, no arranqué en 2015. Ahorré para construir ladrillo por ladrillo", defendiéndose en una entrevista con Jorge Rial en C5N.

La operación inmobiliaria que más le llama la atención a la Justicia es la propiedad en Villa Robles, un barrio privado en Pinamar, cerca de Costa Esmeralda. Allí, Walter Festa y Romina Uhrig compraron dos lotes y construyeron una casa para luego venderla a 134 mil dólares de ese momento. Supuestamente, la casa fue comprada por Elsa Verónica Vendrell, una trabajadora de la Municipalidad de Moreno. La compradora no tendría la capacidad patrimonial para adquirir esa propiedad, por lo que la Justicia comenzó a sospechar y se encuentra investigando esta operación.

La casa de Walter Festa y Romina Uhrig en Villa Robles

Pero, si las sospechas no eran suficientes, resulta que los lotes que compraron Walter Festa y Romina Uhrig, siguen apareciendo a nombre de él con otra persona (en el caso de uno de ellos, con el de la empleada municipal a la que le vendió la casa). Y además, los números no cierran del todo, ya que, la propiedad está publicada por 490 mil dólares actualmente.

Esta increíble propiedad cuenta con las siguientes comodidades: "Primer piso, living, comedor cocina. Todos con vista al lago. 2 dormitorios. 1 baño completo y toillette en la segunda planta: hall íntimo con placard y salida a la terraza con parrilla y horno de barro. Habitación principal en suite con baño completo. Amplio jardín con piscina con borde sin fin. Y muelle privado", dice la publicación de la propiedad en Mercado Libre.

La casa en Villa Robles que Walter Festa y Romina Uhrig vendieron a 134 dólares ahora está publicada por 490 mil dólares

Luego de vender esta propiedad en Villa Robles, Walter Festa y Romina Uhrig compraron dos lotes en el barrio cerrado Terravista. Según los documentos, la pareja pagó 100 mil dólares en efectivo y 100 mil dólares en cuotas y ellos justifican esta operación con la venta de la casa en Villa Robles.

En Salta, también hay inversiones que no terminan de cerrar. La pareja solía viajar mucho a la provincia y realizaron una compra en 2018, durante el mandato de Walter Festa como intendente de Moreno. Según dice la documentación, con Romina Uhrig compraron tres lotes a $5.805.000, es decir, 150 mil dólares en ese entonces.

Los terrenos de Walter Festa y Romina Uhrig en Salta

Todas estas operaciones inmobiliarias están investigándose y la Justicia no puede avanzar hasta que no se terminen de analizar por los peritos de la Corte bonaerense. En medio de esta exhaustiva investigación, Walter Festa sigue intentando volver a la política junto a Romina Uhrig: "A la única que puede escuchar Romina aparte de mí es que haya un pedido de Cristina", dijo mientras ella estaba en el reality.

NL/AM