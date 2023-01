En medio de la revolución por la Session de Shakira con Bizarrap, una nueva y picante información involucra a Gerard Piqué y Clara Chía.

Según el periodista español, Jordi Martí, el ex futbolista no sólo fue infiel a la colombiana sino que también a su novia. “¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti”, expresó el periodista especialista en el escándalo de la ex pareja.

Aseguran que Gerard Piqué fue infiel a Clara Chía: quién es la mujer con la que la engañó

Jordi compartió una imagen de la joven en cuestión que, según su perfil de Instagram, se llama Julia Puig Gali y es abogada.

La mujer tiene un máster en Derecho Penal, Económico y Corporativo, y medio internacionales aseguran que ella sería la encargada de llevar algún proceso del futbolista.

Qué pasó con Clara Chía Martí después de la canción de Shakira con Bizarrap

El hit de Shakira con Biza generó una fuerte crisis en Clara Chía y, según informaron medios españoles, no quiere salir de su casa.

"La chica empezó a salir con Piqué y ya no trabaja tanto, va un poco de diva. Al estar con el jefe tenía un trato de privilegio", explicó Miquel Blazquez, periodista español.

El periodista argentino Juan Etchegoyen se comunicó con el colega y éste le contó que el estado de salud de Chía Martí empeoró desde el estreno del tema musical. "Ella la está pasando muy mal con todo este tema. Está muy perseguida, aunque no recaiga culpa en ella", comentó el periodista, dando a entender que Clara Chía Martí se desentendió de los motivos de la ruptura entre el ex jugador y la cantante.