Lauty Gram se encuentra en el ojo mediático tras una fuerte interna familiar. El cantante enfrenta fuertes rumores de romance con la China Suárez. Sin embargo, el artista rompió el silencio y reveló detalles de su vínculo con la actriz, aclarando que lo suyo es simplemente una relación de amistad: “Con la China la mejor. Es re buena persona, es re copada”.

Asimismo, habló acerca de las diversas especulaciones luego de ser capturados infraganti en un shopping, donde se los veía muy juntos: “Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad la mina re copada, me cayó re piola, nos cagamos de risa. Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando", declaró, desmintiendo los rumores de un posible amorío con la ex Casi Ángeles.

Además, hace unos días la China Suárez salió a aclarar su situación sentimental luego de que se conocieran imágenes de la presunta pareja paseando: "Luego de eso me llega esta foto de ellos juntos, la que me dicen que estaban a los besos, muy mimosos estaban, ella vio esa foto y también me aclaró su relación con Lautygram. ´No estoy de novia´ me dijo, puede ser que estén en algo pero no hay noviazgo”, manifestó Pochi de Gossipeame.

El grave escándalo familiar que enfrenta Lauty Gram

Recientemente, la atención mediática se centró en la familia de Lauty Gram. Lo que parecía ser un día común se vio opacado por un escándalo que involucra a la madre del cantante, quien, según informes, habría protagonizado un violento episodio en el hogar familiar ubicado en el barrio de Palermo.

Twitter @pampamonaco

La noticia fue revelada por Pampa Mónaco a través de sus redes sociales, indicando que la policía intervino en la residencia del cantante debido a un incidente de violencia familiar: "Escándalo en la casa familiar de Lauty Gram. La policía llegó a la vivienda de Palermo por un hecho de violencia. La madre del cantante golpeó al esposo por un ataque de celos. Se inició una causa por lesiones”.

El hecho causó un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de Lauty Gram expresaron su apoyo al cantante. Mientras tanto, se espera que el cantante y la China Suárez ofrezcan declaraciones o clarificaciones sobre la situación, aunque hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta oficial por parte de los involucrados o los familiares cercanos al artista.

P.C