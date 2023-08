Sofía Jujuy Jiménez vivió un mal momento semanas atrás cuando descubrió que Bauti Bello, su pareja de entonces, le habría sido infiel.

Las imágenes del joven en Brasil a los besos con otra mujer se hicieron virales y la modelo tuvo que salir a contar su verdad una vez que descubrió la infidelidad.

"El me lo contó. Eran las 2 o 3 de la mañana, yo dormía y él me llama desesperado 'me tendieron un trampa'", comentó Sofía Jujuy Jiménez en LAM cuando surgieron las imágenes. "Esa noche me fui a dormir pensando que al otro día lo iba a ver, porque lo había invitado como regalo de cumpleaños para que viniera a Europa, yo planeando dónde sorprenderlo. Le dije 'no se te ocurra subirte a ese avión'", contó luego.

Lo cierto es que ahora, desde Gossipeame descubrieron que Sofía Jujuy Jiménez habría sido vinculada con un integrante del reality The Challenge, que grabó en Croacia para la versión europea.

Quién sería el nuevo candidato de Sofía Jujuy Jiménez

Pochi, influencer y dueña de la cuenta Gossipeame, compartió una foto de Horacio Gutiérrez, con quien habrían vinculado a Sofía Jujuy Jiménez.

Horacio Gutiérrez el nuevo candidato de Sofía Jujuy Jiménez. Foto: Gossipeame.

Desde la cuenta de Instagram, Pochi mostró también los comentarios de los seguidores del certamen en el que confirman la relación. "Hay personas que tienen acceso a las grabaciones del programa en Croacia, antes de que salga al aire, tiran 'que se dieron'", contó.

Los comentarios que confirmarían la infidelidad de Sofía Jujuy.

Luego, Gossipeame mostró una foto con los comentarios de los seguidores en el que confirman el coqueteo de Sofía Jujuy Jiménez. "Uno de los comentarios tira algo así como que Jujuy llora porque su novio la engañó pero que ella terminó haciendo lo mismo".