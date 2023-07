Sofia "Jujuy "Jiménez lleva más de un mes separada de Bautista Bello luego de que lo pescaran infraganti en Brasil a los besos con una joven. En LAM, la jujeña habló de como se enteró del acto de infidelidad del polista.

Ángel de Brito le pregunto a la jujeña como se enteró, y ella reveló: "El me lo contó. Eran las 2 o 3 de la mañana, yo dormía y el me llama desesperado 'me tendieron un trampa'", comentó la modelo. Desde el estudio, el conductor le dijo: "Tipico exusa de pirata. Osea, te la quiso caretear", agregó.

Ante esto, Sofia Jujuy contó que decidió encararlo porque sospechaba que algo había detrás: "Yo le dije 'Bau, dale. Sabes que podes hablar de todo, se sincero porque me voy a terminar enterando", relató la modelo en LAM.

La charla de Sofia Jujuy después de la infidelidad de Bautista Bello

La modelo se encontraba en Croacia filmando la versión europea de The Challenge cuando se enteró de lo sucedido al hacerse virales los videos del joven en Brasil. En una entrevista en Intrusos, Jujuy Jiménez compartió su reacción: "Vengo de un viaje que fue una locura. Yo estaba viendo eso en ese momento, mi celular está explotadísimo. Dije 'no me puedo hacer la bol... Es una realidad, está pasando, no me puedo hacer la bol...".

Con total sinceridad, la morocha también reveló las palabras contundentes que le expresó a Bauti en cuanto supo la verdad: "Esa noche me fui a dormir pensando que al otro día lo iba a ver, porque lo había invitado como regalo de cumpleaños para que viniera a Europa, yo planeando dónde sorprenderlo. Le dije 'no se te ocurra subirte a ese avión'", disparó.

Sofi Jujuy Jiménez y Bauti Bello

Después de ese difícil momento, Jujuy Jiménez continuó con sus vacaciones en España, disfrutando del tiempo con amigos. Ahora, recién ha regresado a Buenos Aires para retomar sus compromisos laborales. La modelo enfrenta este nuevo capítulo en su vida con valentía y sigue adelante tras la decepcionante situación amorosa.

J.M