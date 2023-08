El teléfono la despertó a las 3 de la mañana. Sofía “Jujuy” Jiménez (32) estaba en Europa y había terminado de grabar “The Challenge”, el reality que la mantuvo aislada por varias semanas, cuando la voz de su ahora exnovio la puso en alerta. “Me decía que estaba indignado, que no podía creer lo que le habían hecho. Como que le habían tendido una trampa. ¨Bauti, no entiendo de qué me hablás", le respondí yo. "Fijate las fotos que te acabo de mandar por WhatsApp", me dijo. Eso hice…y cuando las ví empecé a temblar. Estaba dormida, no entendía nada. Trataba de contenerme, temblaba, estaba como en un ataque de pánico”, confesó la modelo en diálogo con CARAS.

¿Qué había sucedido? De vacaciones con amigos en Río de Janeiro, su hasta entonces pareja, Bautista Bello (33), fue captado a los besos con otra mujer en un boliche. Alguien lo reconoció, le sacó fotos y las imágenes de la escandalosa infidelidad se viralizaron rápidamente.

“Fue horrible, un momento muy shockeante. Y de mucha desilusión y de no entender porque yo venía de estar encerrada en un programa para Paramount+ internacional, en Croacia, donde se grabó esta vez. Estaba desconectada y te lleva un tiempo volver a adaptarte a la vida social. No ves a nadie, no ves televisión. Fue un impacto. En ese momento le corté el teléfono a Bauti y empecé a hablar con mi mamá, mi hermana, hicimos videollamadas y me contuvieron”, admite Sofía “Jujuy” Jiménez.

El doloroso momento de Sofía Juju Jiménez: "Todo se derrumbó"

Sin pelos en la lengua Sofía Jujuy Jiménez contó cuáles fueron sus sensaciones y cómo vivió este momento. “¿Con quién estoy proyectando? ¿Con quién estoy queriendo armar un futuro?', me planteé. Claramente agradezco a la vida porque esto me tenía que pasar y fue como ponerme un freno de mano. Hoy mi estado es de gratitud constante. Más allá del dolor, entiendo y confío que por algo pasó y que algo mejor seguramente me dará la vida. No era él la persona indicada para tener familia. No le encuentro una explicación lógica, porque no me lo esperaba de Bauti, él vendía todo lo contrario”, remarcó Sofía, quien reconoce estar “tranquila y bien”.

“Obviamente tengo mis momentos. Estoy movilizada, porsupuesto. Es que ya no tengo la vida que tenía antes, cuando me fui de viaje. Cambió todo sorpresivamente y fue un cambio brutal. Las ideas y proyectos que tenía en mente se pincharon, como ser mamá. Todo eso es doloroso, triste, pero bueno…”, dice “Jujuy”. Tras el desengaño, la modelo, que había planificado recorrer Europa con su pareja, decidió seguir adelante con el viaje, pero ahora con amigos, con los que visitó playas en Menorca, Ibiza, Formentera, Barcelona, y en Portugal, entre otras.

"A la traición y las mentiras no las perdono"

Después del shock de la separación, Sofía "Jujuy" Jiménez contó cuáles fueron los indicios que le dio Bauti Bello antes de descubrir la infidelidad.

"Tenía cierta intuición, había cositas que no me cerraban. Por eso, en su momento, el año pasado, corté, por decisión mía. Nos tomamos un tiempo. Pero cuando volví, lo hice con todas las ganas, la ilusión, diciendo “No, estaba equivocada”. Y al final todo esto me demuestra que no estaba equivocada. No estaba errado lo que sentía. Las mujeres tenemos un poder de intuición muy fuerte, pero muchas veces no queremos escucharlo. Elegimos mirar para otro lado. Hay que saber escuchar esa voz, es la que tiene la verdad, es como un gps que te guía", contó.

-¿Qué emociones transitaste en este tiempo?

-Hubo shock, después tristeza, luego la etapa del enojo cuando te cae la ficha. Pero todo eso mezclado con playas de Europa que visité con amigos del alma que me quieren bien y me sostuvieron todo el tiempo. Estuve contenida por gente buena. Entonces, me siento una afortunada. Elegí estar bien más allá de la tristeza y el dolor, porque conectaba con mi presente y mi realidad, que también era hermosa. El corazón estaba roto y partido en mil pedazos, pero al mismo tiempo estaba contenida y con ganas de querer pasarla bien. Cuando venía la tristeza y el enojo también los dejaba que me atraviesen. Tengo mucho laburo interno y trabajo mucho en mis emociones, en cómo atravesarlas, en la conexión con mi cuerpo.

-¿Cómo sigue tu año ahora?

-Viajé a Nueva Zelanda con Rexona a cubrir la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Es espectacular. Es una locura porque no conozco este lugar. Siempre tengo la suerte de conectar el trabajo con los viajes. Estaba en “ Sábado Bus” y pude ir a Nepal, me acuerdo. Viste cuándo decís, ¡qué hermoso! Bueno, pero es lo que me encargo de generar que suceda. Vuelvo y tengo comerciales, campañas de fotos y después, a disfrutar el casamiento de mi hermana, Inés, la más grande, que es mi manager, mi “hermannager” (risas) que me tiene muy emocionada. Va a ser en Purmamarca.

-¿Te ves en pareja pronto?

-Honestamente, no tengo ni ganas, ni ánimos. Por lo pronto, quiero ponerme de novia conmigo (más risas). Quiero estar conectada con la alegría, porque es lo que me representa. Así funciono. Con este volantazo que me pegó la vida, cada vez pienso más en que hay que vivir cada día como si fuera el ultimo, estar presente.

