Así es por dentro la casa que Marcelo Tinelli vendió para pagar sus deudas: playa propia, gimnasio privado y bautizada por Paula Robles

Durante años, José Ignacio fue el lugar elegido por Marcelo Tinelli para desconectarse del ritmo y ruido de la televisión. Allí construyó Guanahani, una chacra moderna y discreta que se transformó en punto de encuentro familiar y en uno de los espacios más representativos de su estilo de vida.

La casa de Marcelo Tinelli en Uruguay

En medio de complicaciones económicas y deudas, Marcelo Tinelli decidió desprenderse de la propiedad. La venta se concretó en julio y el nuevo propietario es un empresario estadounidense atraído por la ubicación, el diseño y el nivel de exclusividad que ofrece el lugar.

Una casa construida a medida

La que fue residencia de Marcelo Tinelli durante años, se levanta sobre más de cinco hectáreas en La Boyita, una de las zonas más codiciadas de José Ignacio. De estética contemporánea, la construcción combina piedra, hormigón y madera, con líneas puras y grandes ventanales que enmarcan el paisaje. La luz natural y la amplitud son protagonistas en cada ambiente.

El espacio central es un living, pensado para recibir visitas o disfrutar en familia. Desde allí se accede a la galería exterior con parrilla y zona de descanso que se integra con la piscina climatizada y su deck de madera. Durante el verano, ese sector se convertía en el corazón de las reuniones, mientras que en invierno los interiores ofrecían ambientes cálidos y funcionales.

La casa principal cuenta con nueve suites, a las que se suman dos casas de huéspedes independientes, un gimnasio vidriado y una cancha de fútbol que guarda una anécdota particular pues, en ese terreno, Diego Maradona llegó a jugar un partido junto al conductor.

Privacidad en medio de la naturaleza

Para el interiorismo de Guanahani, Marcelo Tinelli apostó por una paleta neutra, mobiliario contemporáneo y piezas de arte seleccionadas. Cada detalle refuerza la conexión con el entorno: los caminos internos atraviesan viñedos, caballerizas y áreas verdes, hasta llegar al acceso exclusivo a una playa privada, uno de los principales atractivos de la propiedad.

El nombre Guanahani fue elegido por Paula Robles, exesposa de Tinelli, en referencia a la primera isla descubierta por Cristóbal Colón. Con el paso de los años, el conductor reformó la chacra por completo para adaptarla a su familia y su estilo. La venta de esta mansión marca el fin de un capítulo personal para Marcelo Tinelli, pero también deja al descubierto la magnitud de una de las propiedades más emblemáticas de Uruguay.