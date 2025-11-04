El incómodo momento de Antonela Roccuzzo al ser interceptada por un hombre: "¿De verdad?"

Antonela Roccuzzo es una de las mujeres más influyentes de la Argentina. Además de ser la esposa de Lionel Messi, la mujer de 37 años es una influencer de un perfil muy bajo que conquista a todos por su personalidad y sencillez, por ello en cada momento en el que está presente se vuelve protagonista. Esto sucedió recientemente tras viralizarse un video en el que tuvo un intercambio con un hombre que no sabía quién era, la secuencia generó gran repercusión en las redes sociales, en donde se habló de la incomodidad de la argentina.

Antonela Roccuzzo protagonista de un viral incómodo

Aunque en Instagram tiene casi 40 millones de seguidores, Antonela Roccuzzo busca resguardar sus momentos íntimos y cada día realiza sus actividades como cualquier persona. Pero ella no lo es, cuenta con una fama mundial cosechada, en primera instancia, por su historia de amor de Lionel Messi, pero luego por su actividad en redes sociales, convirtiéndose en una influencer con un perfil distinto al resto: es reservada y su vida mantiene un gran hermetismo al elegir puntillosamente qué mostrarle a sus seguidores.

En este sentido, no es de público conocimiento saber dónde se encuentra la argentina o qué tipo de actividades hace. Pero si lo fue para el influencer de TikTok Itszivtamir, quien se hizo conocido por su afición hacia los relojes, diamantes y joyas de alta gama. Pero además de comercializar este tipo de objetos, en redes sociales se muestra "rastreando" a personas que llevan en sus looks este tipo de accesorios, a quienes les consulta sobre ellos.

Y es con este objetivo se encontró con Antonela Roccuzzo. La argentina se encontraba en una cancha, aparentemente al momento que terminó de jugar un partido de pádel, y estaba charlando con un grupo de mujeres. En ese momento, este influencer la increpa y le consulta sobre el reloj que lleva puesto ella. El intercambio entre ambos se dio en un tono incómodo por parte de la esposa de Messi.

Mientras que el hombre le hablaba en inglés, Anto contaba con la ayuda de una amiga quien la ayudaba con la traducción en español, aunque se mostró con intención de comprender qué le decían. La mujer accede a mostrar su reloj Tiffany a pedido del influencer, quien de inmediato describe a la pieza, como suele hacer en sus videos con otras personas. Pero la incomodidad llegó al momento que le consultó a qué se dedica, un interrogante que Itszivtamir le hace a todos sus "entrevistados".

"¿De verdad?", fue la respuesta de Anto. Rápidamente, su amiga le indica que no tiene que responder si no quiere y eso hace ella, quien decide lanzar un "okay" y mira a cámara con una sonrisa. Pese a esta falta de respuesta, el influencer describió al intercambio como agradable con una "amable dama".

Por supuesto, que este clip se viralizó rápidamente y muchos de los comentarios se enfocaron en la actitud de la argentina. "Ella no entendió nada"; "Es tan linda y educada"; "La amo, ella no entendió nada"; "Ella eligió fingir demencia"; "Que amable y humilde"; "La amamos tanto" y "Ella muy respetuosa aunque no haya entendido nada. La amo", fueron algunos de los comentarios.

Además, muchos de los usuarios indicaron que este video es uno de los pocos que se han difundido de Antonela Roccuzzo hablando, ya que la mujer no hace declaraciones frente a cámara, fiel a su estilo de vida con perfil bajo. Lo cierto es que si bien se la noto un tanto incómoda, no dejó de demostrar el por qué es una de las mujeres más queridas, dejando en evidencia su respeto para con el otro.