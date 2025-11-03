El presente de Paula Robles, la madre de Juanita Tinelli: nueva vida en pareja y un camino espiritual lejos de los medios

Después de las amenazas que denunció Juanita Tinelli, el nombre de Paula Robles volvió a estar en boca de todos. Primero, porque la propia hija de Marcelo Tinelli hizo referencias a ella a través de sus redes sociales y, segundo, tras el descargo de Soledad Aquino, que no dudó en atacarla directamente.

El nuevo presente de Paula Robles

Más allá de este incipiente, e involuntario, especie de renacer mediático, lo cierto es que la vida de Paula Robles se encuentra muy lejos de las grandes cámaras. Sus redes sociales, con más de 180 mil seguidores, son un fiel reflejo de esto.

La bailarina, ha sabido construir un presente muy alejado de aquellos años de muchísima exposición por ser la esposa de uno de los personajes más rutilantes de la televisión argentina. Nunca renunció a su talento y su carrera, pero quedó claro que, tras la separación de Marcelo Tinelli en 2009, eligió un camino muy diferente.

Hace dos semanas, Paula Robles dedicó una publicación a sus dos hijos, Juana y Francisco.

A través de sus redes sociales, Paula Robles se define como profesora de la Técnica Alexander y de Taketina. El primero es un método que busca mejorar la postura y el movimiento corporal por medio de la conciencia y la reeducación física. La segunda, una disciplina musical basada en el ritmo, que, según explica, apunta a ayudar con la transformación personal.

En su cuenta de Instagram, además, promociona su obra de teatro: “Ahora vos”. Según su página oficial, donde se pueden conseguir las entradas, se trata de un “ensayo íntimo sobre la maternidad” y utiliza la música para hablar de “las presencias, las ausencias, el paso del tiempo y el amor sin razón”, entre muchos otros aspectos de la vida. En escena están la propia Paula Robles junto a Lali Rosetti.

La obra que protagoniza Paula Robles.

La vida sentimental de Paula Robles después de su separación de Marcelo Tinelli

Aunque no es precisamente fanática de mostrar su vida privada en las redes sociales, Paula Robles sí ha compartido algunas postales junto a su pareja, Guillermo Franco. Se trata, según su propia biografía, de un arquitecto, músico y dibujante.

Si bien no se aprecian muchas publicaciones de uno al otro, sí son las suficientes para notar el lugar importante que cada uno ocupa en la vida de su pareja. Por eso, no son de extrañar los gestos de amor de Paula hacia él y viceversa.

Paula Robles y su nueva pareja.

En las últimas horas, el nombre de Paula Robles se ha vuelto a ver involucrado en un raid mediático, que nada tiene que ver con la vida que ha sabido formar en los últimos tiempos y su presente. La bailarina nunca dejó de estar vinculada al mundo artístico, aquello que tanto la apasiona, pero su actualidad para por un lado mucho menos tumultuoso, sin grandes cámaras ni problemas.