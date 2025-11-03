MasterChef Celebrity es de los programas más elegidos por los amantes de los realities y las celebridades. En él, los famosos compiten por el premio mayor mientras aprenden los mejores tips de cocina que los ayudan a mejorar su platos en cada ocasión. En el último programa, Evangelina Anderson y Sofía Martínez unieron sus manos y conocimientos y dieron un peculiar Tip para cortar cebolla y no llorar en el proceso.

MasterChef Celebrity, de este domingo 2 de noviembre

Cortar cebolla y no llorar: el peculiar tip de Evangelina Anderson y Sofía Martínez

El jurado de MasterChef Celebrity está atento a cada uno de los movimientos y elecciones de los participantes. Es por eso que, en la cocina, los famosos están bajo la atenta mirada de todos por sus dotes culinarios y su capacidad de enfrentarse a diferentes situaciones. Dependiendo cómo presentan el plato, se ganan el beneficio de ir al balcón y ser uno de los salvados, o de quedarse en la cocina y tener que volver a competir para poder pasar a la siguiente ronda.

MasterChef Celebrity

De a poco las exigencias se vuelven más y más complejas, y cada uno debe mostrar sus conocimientos propios. Es por eso que los tips de cocina comienzan a surgir y se vuelven objeto de qué hablar entre las redes sociales. En el programa del domingo 2 de noviembre, Evangelina Anderson y Sofía Martínez se robaron la atención de todos los fanáticos del programa al mostrar una forma de cortar cebolla sin llorar, pero que dio para el debate.

En un momento de la cocina, ellas unieron sus manos y cada una tomó la cebolla que iba a cortar. Con los ojos cerrados, le pidieron permiso. "Cebolla, no nos hagas llorar. Te pedimos permiso para cortarte. Por favor", expresaron y sorprendieron a los presentes y usuarios. La realidad es que esta creencia popular viene del pensamiento que este gesto de respeto hacia el vegetal tiene un efecto psicológico o incluso espiritual que reduce la irritación y las lágrimas. Candela Vetrano fue la famosa que lo hizo conocidos en redes sociales, y muchos coincidieron con su técnica.

MasterChef Celebrity no duda en viralizar los mejores tips de cocina y las bromas más picantes entre los famosos participantes. En este caso, Evangelina Anderson y Sofía Martínez se robaron las miradas y los comentarios de los fanáticos del programa al mostrarle respeto a la cebolla con una técnica infalible para no llorar en el proceso. Por un lado, la modelo logró subir con su plato al balcón, mientras que la periodista recibió algunos comentarios del jurado en su contra que la complicaron en su devolución.

A.E