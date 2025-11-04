El incómodo momento de Evangelina Anderson con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Que se vaya”

MasterChef Celebrity crea fuertes cruces entre los famosos más observados por las redes sociales. Entre las tensiones de la cocina y la atenta mirada del jurado, los participantes deben exponerse a altos momentos de tensión y a las preguntas inquisidoras de Wanda Nara, la conductora estrella. Esta vez le tocó a Evangelina Anderson, y no pasó desapercibido su escandalosa separación con Martín Demichelis. Ambas mujeres, con la confianza que tienen con la otra, protagonizaron un incómodo cruce.

Entre idas y vueltas, el incómodo cruce de Evangelina Anderson y Wanda Nara: "Que se vaya"

Wanda Nara es la conductora estrella de MasterChef Celebrity. Su mirada y sus paseos por la cocina provoca que los participantes se tensiones ante las preguntas íntimas que les hace al momento de enfrentarse. Durante el programa del lunes 3 de noviembre, encontró a Evangelina Anderson cocinando unos ricos tacos para presentar frente al exigente jurado. Fue así que decidió acercarse a ella y ambas tuvieron un intenso ida y vuelta sobre la vida romántica.

Wanda Nara le preguntó cómo se encontraba disfrutando la soltería en la Argentina. “Cada vez que pasa Wanda, no sé de qué manera decirle que se vaya. Me distrae. Me pregunta cosas incómodas”, dijo Eva en la intimidad. Sin embargo, a la conductora le explicó que si no se encontraba en MasterChef estaba con sus hijos, lejos de buscar pareja. "¿Y no hay tiempo para el amor?", preguntó Nara. A lo que Anderson respondió tajante: "No hay tiempo. No existe el Príncipe Azul".

"¡Ay, Eva! Pero danos una esperanza", saltó sorprendida la conductora. Pero la modelo se quedó con sus ideas. "Estoy enamorándome de mí misma", explicó. En la intimidad, explayó ese pensamiento de ella y se alejó de los comentarios de la conductora. “¿Por qué Wanda tiene la idea fija de que hay que estar con alguien para ser feliz? Yo soy feliz sola”, expresó. De esta manera, explicó que hacía mucho tiempo había estado en pareja, y que prefería disfrutar. Nara la comprendió le dio un último consejo: "Quedate sola mucho tiempo... y con muchos a la vez".

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar sus comentarios alrededor de este ida y vuelta. Algunos coincidieron con Evangelina Anderson de que mejor estar solo, mientras que otros optaron como la conductora de que es bueno buscar al amor. Sin embargo, todos coincidieron de que el rol de Wanda Nara en MasterChef Celebrity ayuda a crear tensión entre los participantes, sobre todo cuando están a poco tiempo de entregar el plato definitivo de la noche.

