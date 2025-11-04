Qué dijo Gustavo Scaglione, el empresario señalado tras la denuncia de Juana Tinelli por amenazas

El descargo de Juana Tinelli encendió las alarmas en su propia familia y generó repercusiones, tanto en los medios como en las redes sociales. La joven de 22 años señaló que fue amenazada de muerte y a las horas trascendió que la denuncia sería contra Gustavo Scaglione, el empresario de medios y nuevo dueño de Telefe. Ante esta versión, él decidió romper el silencio y hablar al respecto.

La palabra de Gustavo Scaglione, el nuevo dueño de Telefe, luego de la denuncia de Juana Tinelli: "Voy a ejecutarle todo"

Juana Tinelli se distanció de su padre Marcelo y de su hermana Candelaria luego de su fuerte publicación en Instagram, donde destacó que llevar su apellido no debe significar vivir con miedo. Días previos, salió a la luz que la

modelo acudió al Ministerio Público Fiscal junto a sus padres para dejar por escrito en un acta policial que fue amenazada de muerte. Sin embargo, también trascendió que no fue solo a ella, sino a todos los integrantes de la familia.

Además, habría mencionado que la persona que realizó la llamada fue Gustavo Scaglione, actual dueño de Telefe y con quien Marcelo Tinelli mantiene una disputa. Juana Tinelli habría relatado en su denuncia: "Atiendo y una voz masculina me preguntó, ¿vos sos Juanita Tinelli? Y le respondí: 'Sí. ¿Quién habla?'. El hombre me contestó: 'Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho'".

Juana Tinelli

Acto seguido, aseguró que cortó la comunicación por el tono de voz amenazante y borró el registro de la llamada. En su declaración, Juana Tinelli habría dicho que sintió "pánico" y que "no podía respirar". Asimismo, mencionó que tuvo "miedo" por su propia seguridad y por la de su familia. Pese a haber nombrado a Gustavo Scaglione, se investiga si podría ser alguien que se hizo pasar por el empresario, dando su nombre para incriminarlo en este delito.

Lo cierto es que el nuevo dueño de Telefe no se quedó callado y decidió hablar sobre el escándalo que involucra a la familia Tinelli. “Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia”, aseguró en diálogo con Marina Calabró en Lape Club Social (América TV). Y agregó contundente: “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando”.

Gustavo Scaglione

La periodista expresó que "según Scaglione, esto tiene que ver con el embargo de Uruguay" y explicó que el conflicto entre ellos tiene que ver con una deuda millonaria que Marcelo Tinelli mantendría con Gustavo Scaglione, la cual ascendería a más de 10 millones de dólares. El empresario aclaró que este tema está ligado al embargo de una vivienda en Uruguay que el conductor ocupa actualmente, y que a comienzos de noviembre debería haber pasado a sus manos como parte del pago.

Respecto a este conflicto económico, expresó que, a pesar de la acusación en su contra, seguirá adelante con el proceso de cobro: "Ahora voy a ejecutarle todo", aseguró en el programa de Sergio Lapegüe​ haciendo referencia al dinero que le debe Marcelo Tinelli. De esta manera, Gustavo Scaglione, el empresario señalado tras la denuncia de Juana Tinelli por amenazas, rompió el silencio y se refirió al escándalo que lo involucra la joven.