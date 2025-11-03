Después de las amenazas a Juanita, Marcelo Tinelli se fue del país: todos los detalles

En los últimos días, Juanita Tinelli alarmó a sus seguidores al revelar que está atravesando una etapa de miedo y angustia, lo que la ha llevado a solicitar un botón antipánico. La joven, de 22 años, explicó que había vivido una situación que la llevó a temer por su integridad y presentó la denuncia ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, donde se le explicó el uso del dispositivo de emergencia.

Marcelo y Juanita Tinelli

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, escribió Juanita Tinelli en su cuenta de Instagram, marcando el inicio de un profundo descargo que no tardó en viralizarse. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente”, agregó la influencer.

La reacción de Marcelo Tinelli a la denuncia de su hija

Luego de que el mensaje de su hija generara una gran repercusión mediática, Marcelo Tinelli rompió el silencio con un extenso comunicado en sus redes sociales: “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, comenzó el conductor.

Mensaje de Marcelo Tinelli

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, expresó. En el mismo mensaje, Marcelo Tinelli pidió respeto por la intimidad de su familia y aclaró que prefería no profundizar públicamente sobre el tema: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”.

Marcelo Tinelli abandonó el país

En medio de la conmoción por el conflicto familiar, la periodista Mercedes Ninci reveló que Marcelo Tinelli abandonó el país pocas horas después del descargo de su hija: “Exclusivo. Tras la pelea del jueves con Juanita, @marcelotinelli viajó a Punta del Este con sus dos hijas mayores Micaela y Candelaria. En la imagen exclusiva se ve al clan junto al Tirri llegando a Punta del Este. Juani quedó en Buenos Aires”, informó.

Según detalló la periodista, el viaje no solo se debió a la grabación del reality de Amazon Prime, sino también a un motivo personal: “También se concretó la venta de la chacra, por lo que fueron a despedirse de la mansión”. Mientras tanto, la investigación por las amenazas contra Juanita continúa su curso, y la familia de Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.