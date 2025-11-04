María Belén Ludueña confirmó su embarazo con un tierno mensaje: "Todo este amor y más es para vos"

El amor de María Belén Ludueña y Jorge Macri llegó a otro nivel que emocionó a sus seguidores. En su cuenta de Instagram, la conductora confirmó su embarazo, tras haber comenzado a surgir la noticia a través de LAM (América). De esta manera, se une a las celebridades que están en la dulce espera, y recibe todo el amor de los usuarios de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió un tierno mensaje de amor y enterneció a todos.

El anuncio de embarazo de María Belén Ludueña: "Todo este amor y más es para vos"

María Belén Ludueña y Jorge Macri se conocieron en 2017 y en agosto del 2018 comenzaron a salir. Desde ese momento, no se soltaron de la mano y crecieron junto al otro en todos sus proyectos laborales. Finalmente, sellaron su amor el 12 de noviembre de 2022, en una emotiva ceremonia y un festejo en el predio de La Rural de la Ciudad de Buenos Aires. Durante las últimas horas, confirmaron una de las noticias más felices: la familia se agranda.

Ángel De Brito, en LAM (América), anunció la noticia de que ellos estaban esperando a su primer hijo. “Ella quería ser mamá hace mucho, y él también. Desde que se casaron estaban buscando”, reveló el conductor. Sin embargo, la periodista y el político mantuvieron el silencio mediático, dejando que solo se formaran rumores alrededor. Finalmente, en las últimas horas, fue ella la encargada de compartir una romántica postal con Jorge Macri, donde confirmaron el anuncio.

En la misma, ella se encuentra luciendo una resplandeciente camisa amarilla, mientras que él la abraza y besa con emoción. Es así que confirmaron que estaban en la dulce espera, y ella expuso un tierno mensaje para su esposo. "¡Todo este amor y más es para vos mi vida! ¡Felices con la noticia de tu llegada! ¡Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo, y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan de hace tiempo. ¡Vamos a ser papás!", escribió.

La tierna confirmación de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en felicitarlos y replicar la noticia en diversos lados, haciendo que el nombre de la periodista y del político se volvieran tendencia. María Belén Ludueña es una de las celebridades que están en la dulce espera, y que comenzará el 2026 esperando la llegada de su primer bebé. La pareja se mostró emocionada ante la noticia, y fueron recibidos por abrazos y cariños de todos sus seguidores, que adoran su historia de amor.

