Así es la cocina de Marina Borenztein y Oscar Martínez en Marbella: doble piso, deco oliva y muebles shaker

La cocina de Marina Borenztein y Oscar Martínez se convierte en el escenario perfecto para demostrar que el orden y la estética conviven sin esfuerzo. En un video que compartieron con sus seguidores, la escritora mostró los secretos de este ambiente diseñado para el disfrute diario, donde cada rincón cuenta una historia propia y los detalles marcan una diferencia notable en el día a día. Es un espacio donde la practicidad se entrelaza con una visión estética clara, transformando la rutina doméstica en un ejercicio de diseño constante.

Marina Borenztein y Oscar Martínez

Un suelo con historia y diseño por Marina Borenztein y Oscar Martínez

Lo primero que atrapa la mirada es el juego visual que propone el piso. Marina Borenztein elige combinar dos tipos de texturas y materiales diferentes, una decisión inteligente que delimita las áreas de trabajo de forma orgánica y moderna. Este doble piso no solo ayuda a separar funcionalmente la zona de cocción, sino que aporta un dinamismo visual necesario para romper con la uniformidad tradicional que abunda en las cocinas de concepto abierto.

Cada cambio de textura parece pensado para acompañar el ritmo del hogar, otorgando una identidad única que invita a recorrer el espacio con atención, mientras que la transición fluida garantiza una continuidad que mantiene la cohesión visual del ambiente.

Marina Borenztein y Oscar Martínez eligieron verde oliva para su cocina.

La elección cromática resulta, sin duda, otro de los grandes aciertos en la propuesta decorativa elegida por la pareja. El tono oliva que impregna las paredes y los frentes de los muebles inunda la estancia de una calma natural y profundamente sofisticada. Esta paleta, en tendencia absoluta dentro del diseño de interiores contemporáneo, se aleja definitivamente de los blancos asépticos para abrazar una calidez envolvente y acogedora. Es, en última instancia, el tono perfecto para convertir la cocina en el verdadero corazón social de la casa, donde el tiempo se detiene durante las largas charlas de sobremesa, y donde la luz se refleja creando atmósferas cambiantes a lo largo de todo el día.

Muebles shaker: la elección maestra de Marina Borenztein y Oscar Martínez

La estructura de los muebles sigue el clásico diseño shaker, un estilo que los expertos definen acertadamente por su marco sutil y su estética limpia. Estos muebles no solo ofrecen un almacenamiento inteligente y sumamente ordenado, sino que añaden un toque de elegancia artesanal a todo el conjunto. Al apostar por este tipo de mobiliario, los propietarios logran una estética atemporal que equilibra magistralmente la funcionalidad de la tecnología moderna con una dosis justa de tradición, convirtiendo cada gabinete en una pieza de diseño en sí misma.

Cada frente con marco refleja un compromiso con la calidad y la durabilidad, convirtiendo a la cocina en un espacio que resiste el paso de las modas pasajeras sin perder su brillo inicial ni su propósito funcional.

La cocina de Marina Borenztein y Oscar Martínez llamó la atención en las redes.

La combinación de elementos, desde la iluminación estratégica hasta la disposición cuidadosamente estudiada de los utensilios, demuestra un cuidado excepcional por los detalles que eleva este ambiente a una categoría superior. Cada elección decorativa subraya la personalidad de sus habitantes, quienes transforman este rincón de su hogar en un lugar vibrante y lleno de vida, capaz de inspirar tanto en la cocina diaria como en las celebraciones más especiales.

Más allá de la arquitectura y el diseño, este rincón es el refugio de Marina Borenztein y Oscar Martínez, un espacio donde la pareja comparte su cotidianidad y donde cada elemento parece diseñado para fomentar el bienestar. Entre rutinas de ejercicio y momentos compartidos, la cocina se consolida como el verdadero epicentro de su hogar en Marbella.