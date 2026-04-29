La historia de amor de Oscar Martínez y Marina Borensztein: eran amigos, superaron los escándalos y el Rosedal de Palermo como celestino

Óscar Martínez y Marina Borensztein son hoy una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Con un perfil bajo pero una historia impresionante detrás, ambos lograron construir un vínculo sólido que, lejos de comenzar de manera convencional, estuvo atravesado por decisiones, coincidencias y un contexto inusual.

Óscar Martínez y Marina Borensztein

Antes de convertirse en una pareja consolidada, Oscar Martínez y Marina Borensztein ya estaban conectados. Se conocían, compartían espacios y tenían un vínculo previo que, con el tiempo, fue mutando. Lo que parecía una relación más dentro del círculo artístico terminó transformándose en una historia de cuentos.

Así comenzó la historia de amor de Oscar Martínez y Marina Borensztein

El inicio de la relación entre Óscar Martínez y Marina Borensztein estuvo lejos de ser lineal. En ese momento, ella estaba en pareja con Alejandro Awada, amigo y colega de Martínez, lo que convirtió el comienzo en un terreno sensible. Sin embargo, hubo un punto de quiebre. Según contó la escritora, todo cambió a partir de un deseo muy claro: “No tenía la pareja que quería… recé para ser feliz y tener una familia”. Esa misma noche soñó con él.

Óscar Martínez y Marina Borensztein

Al día siguiente, decidió salir a buscarlo. Caminó por el Rosedal de Palermo con una intención concreta, hasta detenerse frente a un árbol plantado en honor a su padre, Tato Bores. “Me repetía: ‘Papá, me quiero encontrar con Oscar Martínez’”, recordó. “Me di vuelta y, a 150 metros, aparece Oscar caminando”, dijo con emoción.

El compromiso entre Oscar Martínez y Marina Borensztein

Tras ese encuentro, el vínculo entre Oscar Martínez y Marina Borensztein comenzó a crecer. Pasaron de intercambiar mensajes a iniciar una relación y, un año después, decidieron convivir. Con el tiempo, lo que empezó en medio de tensiones se transformó en una historia estable. Cinco años más tarde, en agosto de 2011, la pareja dio un paso más y se casó en el hotel Algodón Mansión.

Óscar Martínez y Marina Borensztein

Fue una celebración cuidada en cada detalle por Marina Borensztein, quien recordó ese momento con entusiasmo: “Fue un placer absoluto, casarme a los 44 años hizo que pudiera disfrutar de todo el proceso plenamente”. Durante la ceremonia, una narración repasó ese primer encuentro en el Rosedal, reafirmando la idea de que su historia no fue producto del azar. Desde entonces, Óscar Martínez y la escritora consolidaron una relación que logró superar el ruido inicial para convertirse en una de las más estables del ambiente.