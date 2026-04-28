Marina Borensztein, la esposa de Oscar Martínez, reveló su receta de chia pudding, ideal para la merienda

Recientemente Marina Borensztein, esposa de Oscar Martínez, mostró cómo preparar un chia pudding de forma práctica y con un enfoque puesto en la salud. Con un tono cercano y sin vueltas, la autora se metió de lleno en la cocina para compartir una receta pensada para incorporar hábitos simples en la rutina.

Marina Borensztein y Oscar Martínez

Lejos de una preparación compleja, Marina Borensztein propuso una combinación accesible, basada en ingredientes que aportan beneficios concretos al organismo. Entre explicaciones y comentarios espontáneos, fue detallando el paso a paso mientras destacaba por qué este tipo de opciones pueden convertirse en un aliado cotidiano.

Una receta con múltiples beneficios

“¿Qué tengo acá? Semillas de lino. Me voy a hacer un chia pudding riquísimo”, comenzó diciendo Marina Borensztein. A partir de ahí, sumó ingredientes que potencian el valor nutricional: “Les voy a poner un poquito de mi juguito de compota… mezclo con la chía… podés poner açaí, yo voy a poner jugo de remolacha en polvo, podés no poner nada”.

El eje de la preparación no está solo en el sabor, sino en sus beneficios. “El lino, muy bueno… los fitoestrógenos para nosotras, chicas, es muy importantito”, explica, haciendo foco en propiedades que suelen asociarse al equilibrio hormonal. En la misma línea, destaca el rol de la chía: “muy buena la chía para tu intestino… es fundamental”.

La clave de incorporar alimentos saludables a la dieta diaria

La receta de Marina Borensztein se completa con un yogurt natural y frutas como frutillas y arándanos, además de frutos secos. Según detalla, esta combinación también ayuda a regular el impacto del azúcar: “Ya ahí como freno el pico de azúcar que puede generar lo poco que tiene esto, porque no tiene nada de azúcar añadido”.

Marina Borensztein y Oscar Martínez

Más allá de la preparación en sí, Marina Borensztein, la esposa de Oscar Martínez, pone el foco en cómo este tipo de elecciones impactan en el día a día. “Muy importante: cuerpo limpio, mente funcionando, órganos funcionando”. Con un enfoque práctico, la propuesta de la escritora no busca imponer reglas estrictas, sino acercar alternativas simples.