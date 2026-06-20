Entramos a la terraza de Marina Borensztein: set de macetas, living vintage y un detalle que llamó la atención

Marina Borensztein comparte con sus seguidores diversos momentos de su vida cotidiana en Marbella, ciudad española donde reside junto a su esposo, el actor Óscar Martínez. Ahora, a través de sus redes sociales, permitió que su comunidad digital realice una visita virtual a uno de sus espacios preferidos: su encantadora y luminosa terraza, la cual combina elementos de diseño con una atmósfera de absoluta tranquilidad.

Marina Borensztein

La terraza de Marina Borensztein: un espacio que equilibra lo vintage con lo natural

La terraza se convierte en el escenario perfecto para que la escritora desarrolle sus rutinas de bienestar y ejercicio físico, manteniendo siempre un estilo de vida saludable que suele fomentar entre sus seguidores. La elección del entorno no es casual, ya que busca la armonía entre la comodidad del hogar y la frescura que brinda un espacio exterior bien ambientado.

El espacio se destaca por una estética cuidadosamente pensada, donde el mobiliario de estilo vintage cobra un protagonismo especial, evocando épocas pasadas con una elegancia sutil. Los juegos de sillas y mesas de hierro trabajadas en colores claros aportan esa calidez hogareña necesaria para disfrutar de las tardes en la Costa del Sol, mientras que las estructuras de toldos a rayas ofrecen la sombra adecuada para resguardarse del sol.

Así es la terraza de Marina Borensztein

Por otro lado, las plantas juegan un rol fundamental en la decoración del lugar, integrando la naturaleza de manera orgánica mediante un variado conjunto de macetas. La combinación de cerámicas decoradas con patrones tradicionales y hojas verdes crea un contraste visual que llama la atención.

Sin embargo, entre todos los elementos de decoración y el orden del mobiliario, un detalle particular acaparó las miradas y despertó la curiosidad de sus seguidores. Sobre una de las mesadas auxiliares de la terraza, descansa un objeto decorativo con forma de sapo que, por su ubicación estratégica y su realismo, logra destacar inmediatamente en la escena.

El llamativo sapo como elemento deco en la terraza de Marina Borensztein.

Más allá de lo estético, la presencia de esta figura resulta fascinante por su fuerte carga simbólica en diversas culturas. Según antiguas tradiciones como el Feng Shui, el sapo es un animal que simboliza la prosperidad, la riqueza y la buena fortuna. Este adorno se suma al estilo ecléctico del espacio, demostrando que Marina Borensztein disfruta de incorporar toques de humor y originalidad en cada rincón que habita.

Aunque la terraza funciona como un lugar dedicado principalmente al entrenamiento y la conexión personal, este elemento deco suma un matiz lúdico que rompe con la seriedad y aporta un rasgo distintivo, convirtiéndose en el centro de atención de quienes observan con detenimiento cada rincón de su hogar.