El supuesto acercamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul generó un gran revuelo entre sus seguidores y fanáticos, y también abrió el interrogante sobre la posición del entorno y la familia de ambos, principalmente después de la relación amorosa que habría tenido la argentina con Young Miko, la cantante puertorriqueña.

Si bien habrían estado juntas por un año, el entorno de Miko dejó de seguir a Tini después de la foto que se viralizó en donde se la ve junto al campeón del mundo en Madrid.

Tini y Rodrigo De Paul en Madrid

Así es la nueva relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: la reacción de su familia

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron vistos paseando por Madrid y llamaron la atención de todos los medios, ya que después de un año de relación terminaron por separarse y ella fue vinculada con Young Miko, una artista puertorriqueña. Años después, se reencontraron y abrieron el interrogante sobre una posible vuelta amorosa, además de las reacciones de la familia de Martina, quien se sospechaba que no estaban muy felices respecto a la relación con la cantante.

“Rodrigo y Tini se volvieron a ver. No quieren que el periodismo los acose”, aseguró Juan Etchegoyen en Mitre Live, antes de confirmar cómo sería el nuevo vínculo de la ex pareja.

“Me hablan de un nuevo vínculo que, por lo que me cuentan, no es formal ni lo va a ser. No se ilusionen con un nuevo noviazgo porque, esta vez, no hay exigencias sentimentales entre ellos”, lanzó el periodista.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Además, sostuvo que “a la familia de Tini nunca le cayó bien la relación de ella con Young Miko”, algo que se especuló desde el inicio de los rumores de romance entre las intérpretes. Y agregó que “la familia de Tini estaría encantada con que ella vuelva con De Paul”, pese a que el vínculo sería muy diferente a lo que fue.

Sin embargo, a través de un mensaje a Karina Iavícoli, Alejandro Stoessel sostuvo que "si está con Rodrigo y no tiene ganas de contarlo, no tiene por qué hacerlo, es su vida y ella puede hacer lo que quiera".

Además hizo hincapié en que le molesta que las personas quieran destruir los vínculos que su hija tuvo a lo largo de los años. "Le molesta que todo el mundo o mucha gente esté tan pendiente de intentar destruir los vínculos que su hija tiene en vez de estar contentos por verla bien", expresó la panelista de Intrusos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron vistos juntos nuevamente y, pese a que ninguna de las partes decidió pronunciarse al respecto, la familia de la cantante estaría muy contenta con la vuelta de la ex pareja.

MVB