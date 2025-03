"Me arrepiento", la dura confesión de Rodrigo De Paul sobre su romance con Tini Stoessel

Rodrigo De Paul hizo una dura confesión sobre su romance con Tini Stoessel. Ellos fueron vistos juntos el viernes 28 de febrero en Madrid en lo que habría sido una cita de reconciliación. A pocas horas de este evento, salió a la luz una potente declaración del miembro de la Selección arrepentido por sus elecciones.

El deportista y la cantante fueron pareja desde fines de 2021 hasta 2023. Después del escándalo con Camila Homs ambos fueron novios, pero finalmente terminaron dos años atrás. Sin embargo, volvieron a intentar recomponer su vínculo este viernes y en medio de ello se supo qué es lo que en verdad piensa acerca de Tini.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Qué dijo Rodrigo De Paul el inicio de su romance con Tini Stoessel

Rodrigo De Paul hizo una dura confesión sobre su romance con Tini Stoessel. En diálogo con el Pollo Álvarez, el volante del Atlético Madrid se sinceró sobre lo que ocurrió en 2021 cuando inició su relación con la cantante de "El cielo". El jugador se mostró arrepentido por un hecho que marcó el inicio del noviazgo que tuvo con la creadora de música.

“Yo te voy a contar una cosa. Vos apareces mucho en mi vida. A mi muchas veces me preguntaban de si me arrepentía de algo en mi vida. En general viste que soles decir que no porque todo te enseña, pero yo muchas veces me arrepiento”, comenzó contando una de las figuras más controvertidas de la Scaloneta.

“¿Vos te acordas cuando yo te mandé un audio contándote de la separación?”, le preguntó el futbolista a Joaquín Álvarez. “Sí en 2021, ¿por ahí?”, le contestó el entrevistador. “Y yo te dije ‘no, no lo saques porque jugamos en unos días’ y vos me pusiste ‘tranquilo cuando vos me digas’ y después se empezó a generar una ola de pelot…”, narró el ex de Camila Homs.

“Yo siempre me arrepiento y digo ‘¿por qué no lo dejé que ese audio lo saque al aire?’. Me hubiese ahorrado tantas boludeces que salieron”, señaló penitente el 7 de la albiceleste.

Sus declaraciones no tardaron en llamar la atención debido a la forma en la que reflexionó acerca de su separación con Homs en 2021 y el inmediato inicio de su romance con la cantante.

Rodrigo De Paul

