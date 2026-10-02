Así es por dentro la casa de Leandro Paredes y Camila Galante que sufrió un incendio

La casa de Leandro Paredes y Camila Galante sufrió un incendio en la madrugada del jueves, afortunadamente los bomberos de la zona controlaron el fuego y no hubo heridos ni víctimas. Se trata de una propiedad amplia y moderna, que se pudo conocer gracias a las distintas publicaciones que la pareja hizo en redes sociales.

Así es el interior de la casa de Leandro Paredes y Camila Galante antes de que se incendie

La vivienda de Leandro Paredes y Camila Galante que sufrió un incendio, se encuentra en el country Saint Thomas Este-Oeste en Canning, uno de los barrios más tranquilos de la zona. La pareja suele postear imágenes de su casa, donde se puede observar una decoración moderna en la que predomina los tonos neutros como beige, blanco y gris.

Leandro Paredes y Camila Galante//Instagram

Entre los espacios que aparecen con mayor frecuencia es el living, uno de los sectores más grandes. En ese ambiente se observa un sillón XL de color gris claro, acompañado por varios almohadones y alfombra del mismo tono. Frente a él hay una mesa baja con estructura de hierro y una superficie superior de mármol, mientras que en la pared del fondo se destaca un gran espejo horizontal que amplía visualmente el espacio.

Casa de Leandro Paredes y Camila Galante//Instagram

La madera también ocupa un lugar importante en la decoración, en las imágenes de redes sociales puede verse una pared revestida con listones verticales y también, grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural y aportan amplitud a los ambientes de la propiedad.

Casa de Leandro Paredes y Camila Galante//Instagram

Además, la casa presenta paredes blancas, numerosas puertas, muchos lugares de guardado y distintos elementos decorativos. Entre ellos se distinguen una lámpara de diseño y un cuadro de grandes dimensiones con una figura abstracta, que funciona como uno de los principales puntos visuales de la habitación.

Casa de Leandro Paredes y Camila Galante//Instagram

Otro de los espacios destacados es el vestidor que comparten Paredes y Galante. Se trata de un ambiente amplio, íntegramente construido en madera, que mantiene la estética cálida y contemporánea presente en distintas áreas de la vivienda. Ahí, la mujer del jugador solía posa para mostrar sus looks.

Casa de Leandro Paredes y Camila Galante//Instagram

Qué se sabe del incendio de la casa de Leandro Paredes y Camila Galante

Leandro Paredes reside en la propiedad junto con Camila Galante y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, el incendió ocurrió el jueves a la madrugada y preocupó a la familia y a los vecinos de la zona. De manera inmediata se aceró una dotación del Destacamento Nº 2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría que controlaron de manera efectiva el fuego y hasta el momento, se esperan las pericias para determinar qué habría provocado las llamas.

Según datos difundidos hay dos versiones una indica que el incendio se habría originado en el sector de entrepiso, donde funcionaba una caldera y otra que las llamas habrían sido provocadas por una batería. Hasta el momento, ni el jugador ni su esposa prestaron testimonio de forma pública de lo ocurrido, tampoco las fuentes oficiales precisaron si había gente en la propiedad o cuáles fueron los sectores de la casa afectados.

Leandro Paredes y Camila Galante con sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro//Instagram

De acuerdo a lo trascendido por Olé, solo se registraron daños materiales, no hubo heridos ni víctimas fatales. El siniestro ocurrió cuando Leandro Paredes se estaba preparando para el próximo partido de Boca ante Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura en la noche del viernes.