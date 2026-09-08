El cambio de vida de Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes: nuevo negocio, la necesidad de tener algo suyo y el presente de sus hijos

Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, atraviesa un presente marcado por nuevos desafíos personales y familiares. Tras años de acompañar la carrera del futbolista, regresaron a la Argentina y la modelo encontró en ese cambio la oportunidad de iniciar un proyecto propio. Su vida cotidiana se transformó con la cercanía de sus hijos a la familia y con la creación de una marca que refleja su interés por el cuidado personal, en un momento que combina rutina, trabajo y nuevas metas.

El presente en Argentina de Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, tras años en el exterior

Camila Galante atraviesa una etapa distinta en su vida personal y profesional. Tras años de acompañar a Leandro Paredes en su carrera internacional, la familia regresó a la Argentina y se instaló en Buenos Aires, donde el futbolista inició una nueva etapa con Boca Juniors. En diálogo con La Nación, la influencer contó cómo vive este presente marcado por la cotidianidad familiar y por la decisión de emprender un proyecto que le permitió encontrar su propio espacio.

Camila Galante y Leandro Paredes

El regreso al país significó, según contó la esposa del futbolista, un cambio profundo en la rutina de la familia. Durante mucho tiempo, los hijos de la pareja crecieron en Europa, con visitas esporádicas a sus abuelos y tíos. Ahora, la dinámica es diferente, con fines de semana cargados de encuentros con la familia y amigos, algo que antes solo ocurría unos pocos días al año. La modelo reconoció que la adaptación fue un desafío, sobre todo para los niños, pero destacó que hoy disfrutan.

Durante la charla, Camila Galante subrayó que su mundo está donde estén su pareja y sus hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, pero también explicó que necesitaba un proyecto personal. Esa búsqueda la llevó a crear su propia marca de cuidado facial, Galante, un emprendimiento que surgió de su interés por la cosmética y el skincare. Según relató, siempre tuvo inclinación por los productos de belleza y decidió transformar esa pasión en una propuesta concreta, con el apoyo de su hermana, Lourdes Galante, quien se convirtió en pieza clave.

Camila y Lourdes Galante

El inicio fue con una línea básica de skincare para mujeres, pero rápidamente el proyecto se expandió. La esposa del jugador contó que durante el Mundial lanzaron una línea para hombres, con gran aceptación. La idea surgió de la conexión con el fútbol y el impacto que tendría en ese contexto, lo que terminó siendo un acierto. La marca creció y se consolidó como un espacio propio, que le permitió proyectar más allá de la rutina familiar.

El emprendimiento de Camila Galante y su familia: Búsqueda personal y apoyo constante

La presencia de Leandro Paredes como imagen de la marca fue otro punto destacado. Aunque Camila Galante aclaró que no recibe un sueldo por ello, su participación generó simpatía y comentarios entre los clientes. La decisión de que él fuera parte del proyecto no fue suya, sino de su hermana, Lourdes Galante, quien lo convenció de sumarse. Para la emprendedora, contar con el apoyo del mediocampista fue un gesto que reforzó la identidad de la marca y reflejó su apoyo al negocio que ya empezaba a crecer.

Camila Galante y Leandro Paredes

En cuanto a sus aspiraciones como empresaria, la influencer aseguró que se siente cómoda con el nivel actual del emprendimiento. No busca una responsabilidad excesiva, sino mantener un equilibrio entre su vida personal y el desarrollo de la marca. Además, participa en otros proyectos familiares, como el emprendimiento de vinos del jugador llamado Mi Victoria, donde colabora junto a su cuñada. De esta manera, encontró un espacio de trabajo compartido que le permite diversificar sus actividades.

Por su parte, Camila Galante también destacó que el proyecto le dio la posibilidad de ocupar su tiempo en algo propio, especialmente en los momentos en que pasa sola. Para ella, tener un emprendimiento significa contar con un espacio de creación y organización que complementa su rol dentro de la familia. La marca Galante se convirtió en una manera de canalizar su interés por la estética y el cuidado personal, al mismo tiempo que le permitió construir una identidad independiente.

Camila Galante y Leandro Paredes

El presente de Camila Galante refleja un equilibrio entre lo personal y lo laboral. El regreso a la Argentina le devolvió la cercanía con su familia y amigos, mientras que su emprendimiento le dio la oportunidad de tener un proyecto propio. En sus palabras, se trata de un camino que le permite acompañar a su esposo, Leandro Paredes, en su carrera y, al mismo tiempo, desarrollar una faceta distinta que la conecta con sus intereses.

VDV