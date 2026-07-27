Camila Galante mostró la íntima escapada de amor que disfrutó junto a Leandro Paredes

Después de una intensa mitad de año llena de emociones y desafíos en el Mundial 2026 y antes de su regreso a Buenos Aires, el mediocampista de la Selección argentina y Boca Juniors, Leandro Paredes se tomó unos días de descanso en Bariloche, acompañado por su pareja, Camila Galante, y sus tres hijos, Victoria, Giovanny y Lautaro. La esposa del jugador fue la encargada de compartir las fotografías de su increíble estadía con sus seguidores de redes sociales.

Leandro Paredes y Camila Galante junto a sus hijos//Instagram

Esto fue lo que hicieron Leandro Paredes y Camila Galante en Bariloche

En las últimas horas, Camila Galante compartió en sus redes sociales la escapada familiar, junto a Leandro Paredes y sus tres hijos. A través de sus publicaciones en Instagram, reveló cada instante especial: risas, juegos en la nieve, paseos por los paisajes del lago Nahuel Huapi y momentos de relax en la naturaleza.

Camila Galante en Bariloche//Instagram

La aventura en la Patagonia también incluyó degustaciones de la gastronomía local. En su álbum, Camila compartió imágenes de la familia deleitándose con aperitivos típicos. Las fotografías demostraban la unión familiar con abrazos, sonrisas, brindis y momentos especiales. “Escapadita de amor”, escribió Camila Galante.

Leandro Paredes brindando con Camila Galante en Bariloche//Instagram

Además, de los paisajes que ofrece la cordillera de los Andes, el clan Paredes-Galante disfrutaron de las instalaciones del hotel Villa Beluno. Según se puede apreciar en las fotografías compartidas por la mujer del deportista, la familia pudo disfrutar de jornadas de spa, masajes y piscinas climatizadas.

Los hijos de Leandro Paredes y Camila Galante en Bariloche//Instagram de Camila Galante

El lujoso hotel donde se hospedaron Leandro Paredes y Camila Galante en Bariloche

De acuerdo a las fotografías compartidas por Camila Galante, la familia de Leandro Paredes, disfrutó de una estancia exclusiva en el lujoso hotel Villa Beluno, ubicado en la pintoresca península San Pedro, a pocos kilómetros del emblemático Hotel Llao Llao en Bariloche. Este hotel boutique se distingue por su elegancia y privacidad, ofreciendo un refugio perfecto para quienes buscan confort y lujo en medio de la paisaje natural de la Patagonia. Sus instalaciones combinan un diseño de estilo francés e inglés, creando un ambiente sofisticado y acogedor para sus huéspedes.

Camila Galante en Bariloche//Instagram

Según la web del establecimiento, las habitaciones de este hotel son amplias y unas verdaderas obras de arte, con superficies que varían desde 72 hasta 180 metros cuadrados. Cada una está decorada con mobiliario artesanal, sillones elegantes y amplias salas de estar con vistas impresionantes al lago Nahuel Huapi. Algunas cuentan con bañeras y espacios diseñados para alojar hasta cuatro personas, ideales para una escapada de descanso y privacidad absoluta. La exclusividad del lugar se refleja en su tarifa, que oscila entre USD 1.600 y USD 3.000 por noche.

Leandro Paredes con su hijo//Instagram de Camila Galante

La publicación de Camila Galante y Leandro Paredes en sus redes sociales fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes apreciaron la calidez y alegría que transmite la familia en estas imágenes. La escapada a Bariloche no solo fue un descanso merecido, sino también una oportunidad para crear recuerdos imborrables en un escenario mágico, lejos del bullicio de la ciudad y las presiones del deporte de alto rendimiento.