Juanita Tinelli se sumó a la tendencia de las famosas que apuestan por el corte long-bob

Juanita Tinelli volvió a acaparar todas las miradas en las redes sociales al apostar por un estilo completamente renovado que sorprendió a todos sus seguidores. Si bien la joven modelo es conocida por llevar habitualmente el pelo largo —a menudo complementado con el uso de extensiones—, recientemente decidió dar un giro y cortarse el cabello de verdad, marcando una etapa diferente en su imagen personal.

Juanita Tinelli: Tijeretazo, brushing y nuevo estilo

Todo el proceso de transformación quedó registrado en un video súper dinámico donde muestra el minuto a minuto de Juanita Tinelli durante la visita a la peluquería. La secuencia arranca con la joven sentada en el sillón de su peluquero de confianza, lista y predispuesta para despedirse de su clásica y extensa cabellera. Con total seguridad, la estilista toma las tijeras y comienza a recortar los largos con precisión, marcando rápidamente una nueva línea visual que despeja los hombros por completo.

Juanita Tinelli y su corte long bob

Inmediatamente después, mediante el secador y el cepillo redondo, se aporta volumen estratégico y se logra ese movimiento relajado que exige este tipo de corte. El resultado salta a la vista de inmediato: una melena recta, impecable y descontracturada que roza la altura de los hombros. Para coronar el cambio frente al espejo, la menor del clan Tinelli posa con un elegante blazer gris estructurado sobre una remera básica negra, un outfit canchero que acompaña a la perfección la frescura de su flamante estética.

Juanita Tinelli: Estilo long-bob

Este estilo capilar que adoptó Juanita Tinelli, conocido popularmente en el universo de la belleza como long-bob o lob, se consolida como el favorito indiscutido de celebridades, modelos e influencers durante los últimos meses. Su gran secreto radica en que funciona como el punto de equilibrio ideal para aquellas personas que buscan un cambio de look rotundo sin la exigencia drástica de pasar al pelo corto extremo.

Juanita Tinelli en pleno corte de pelo

Lejos de ser un corte estricto, el long-bob resulta increíblemente favorecedor para una amplia variedad de morfologías de rostro. A los rostros redondos o con formas más cuadradas les aporta una valiosa verticalidad, alargando visualmente las facciones gracias a su caída recta que supera la línea de la barbilla.

En cambio, para las caras ovaladas o alargadas, el volumen natural que se genera en los laterales ayuda a equilibrar los rasgos de manera muy armónica. A esto se suma que estiliza notablemente el cuello y se adapta con soltura tanto a cabellos ultra lacios como a ondas deshechas y casuales.

Juanita Tinelli posó con su nuevo corte de pelo

Con este paso audaz frente al espejo, la influencer confirma que entiende a la perfección las reglas del juego de la moda actual. El corte elegido realza sus rasgos juveniles, le inyecta una dosis inmediata de frescura y le otorga un aire sofisticado, pero sumamente relajado. De esta manera, Juana Tinelli demuestra que sabe cómo adaptar las grandes tendencias globales a su propia identidad, a través de una imagen moderna, versátil y con mucha personalidad.