De Leandro Paredes y Enzo Fernández a Lisandro Martínez: la despedida de los jugadores de la selección para Lionel Messi

En un día que quedará grabado para siempre en la historia del fútbol argentino, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, cerrando así un capítulo lleno de glorias y momentos inolvidables. Tras más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste, con más de 200 partidos disputados, 125 goles, 68 asistencias y seis títulos en su haber, el astro compartió un emotivo mensaje que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y los mensaje de gratitud no tardaron en llegar, especialmente de sus compañeros de la Scaloneta.

Los emotivos mensajes de la Scaloneta para Lionel Messi que llenaron de ternura las redes sociales

Rodrigo de Paul, uno de los más cercanos a Lionel Messi expresó: "Hay algo que durante todos estos años siempre quise: que cada argentino pudiera conocer quién sos realmente. Como sos cuando no hay cámaras, cuando no hay estadios, cuando simplemente sos vos. Te vi pasar momentos que para cualquiera hubiera sido demasiado y levantarte al otro día y seguir, sin excusas, sin señalar a nadie, sin necesitar explicar quién eras. Porque si algo nunca cambió en vos fue el amor por esta camiseta y por este país. Un amor que te hizo levantarte una y otra vez cuando parecía que ya no quedaba nada por demostrar... Qué suerte tuve de estar al lado tuyo en uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros y por Argentina. Gracias por dejarme conocer al Leo que siempre quise que todos conocieran".

Lionel Messi y Rodrigo De Paul//Instagram

Lautaro Martínez también se sumó a los homenajes con un emotivo mensaje para Lionel Messi, en el que destacó no solo sus logros dentro de la cancha, sino también todo lo que les enseñó fuera de ella. El delantero valoró especialmente su capacidad para sobreponerse a las dificultades, trabajar en silencio y transmitir confianza a sus compañeros. “Tu liderazgo no estuvo solamente en los goles, las asistencias o los títulos, sino en el ejemplo que nos diste todos estos años representando a nuestra selección”, expresó Lautaro, quien agradeció cada consejo, charla y momento compartido. “Te vamos a extrañar muchísimo, capitán. Vamos a estar eternamente agradecidos de haber podido compartir este camino con vos”, cerró.

Por su parte, Leandro Paredes, otro de los referentes de la Scaloneta, reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa pese a creer que estaba preparado para ese momento. El mediocampista recordó a Messi no solo como capitán y compañero, sino también como amigo, y destacó el privilegio de haber compartido con él uno de los períodos más importantes de la historia de la Selección argentina. “Soy un afortunado de haber jugado con vos en este proceso tan lindo de nuestra selección, de tu selección. Te amo enano”, expresó Paredes, quien cerró su mensaje con un agradecimiento por todas las alegrías que el astro le dio al país: “Que seas siempre muy feliz. Nuestro país te va a estar siempre agradecido por todo lo que nos hiciste vivir”.

Lionel Messi y Leandro Paredes//Instagram

En la misma línea, el arquero de la selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez optó por unas breves pero poderosas palabras: "Capi, las palabras no van a alcanzar todo lo que hiciste por nosotros y por todo el pueblo argentino. Pero solo queda agradecerte por hacerme campeón del mundo y llegar a lo más alto que yo nunca imagine llegar. Mi respeto por siempre. Gracias".

Por su parte, Nicolás Tagliafico compartió tierno comunicado y manifestó sus sentimientos hacía el mejor del mundo: “Hoy es un día especial por muchos motivos. Leo, tantos años a tu lado y tantas cosas compartidas. Qué orgullo haber podido defender esta camiseta con vos y haber vivido de cerca todo lo que representás para nuestra Selección. Fuiste un ejemplo para todos nosotros. Dentro de la cancha, por todo lo que conseguiste; y fuera de ella, por la persona y el compañero que siempre fuiste. Nos enseñaste a competir, a levantarnos y a seguir creyendo hasta conseguirlo. Gracias por todo, capitán. Y bueno… cumplir 34 compartiendo día con esta noticia tampoco estaba en mis planes”.

Lisandro Martínez tampoco dejó pasar la oportunidad para decir sus palabras a La Pulga y se mostró nostálgico y agradecido en su cuenta de Instagram: "Sabíamos que este día iba a llegar… pero en el fondo nunca quisimos aceptarlo. Fueron tantos años compartidos que es imposible poner en palabras todo lo que vivimos juntos. Victorias que van a quedar para siempre en la historia, momentos inolvidables con la camiseta más linda del mundo, risas en cada concentración, charlas que quedan guardadas en el corazón y también los momentos difíciles que nos hicieron más fuertes como grupo. Tu grandeza no fue solo dentro de la cancha, fenómeno. Fue en cada gesto, en cada palabra, en cada ejemplo.

En esta línea agregó: "Nos enseñaste que las acciones valen mucho más que las palabras, a competir, a creer, a no bajar los brazos nunca y a representar a la Selección Argentina como se debe. Gracias por todo lo que le diste al país, a los hinchas que te bancaron siempre y a tu familia que estuvo a tu lado en cada paso del camino. Ellos saben mejor que nadie todo lo que luchaste para llegar hasta donde llegaste. Me llevo el orgullo enorme de haber compartido tantos años con vos, de haber sido parte de esta historia y de haber aprendido del mejor de todos. Te vas de la selección, pero tu legado será eterno. Gracias por todo capitán".

Lionel Messi y Lisandro Martínez//Instagram

Enzo Fernández, otro referente del seleccionado recordó sus sueños y lo que significó compartir vestuario con Messi: El mensaje estuvo marcado por la emoción y los recuerdos de aquellos primeros años compartidos en la Selección. “Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos”, recordó, al contar que soñaba con coincidir con su ídolo con la camiseta argentina. Ese deseo finalmente se cumplió y ambos terminaron siendo campeones del mundo: “No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos”. Además, destacó especialmente el vínculo que construyeron fuera de la cancha y la manera en que fue recibido desde su llegada: “Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba”. Conmovido por lo que viene, cerró: “Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo”.

Lionel Messi con Enzo Fernández//Intagram

También, Cuti Romero reposteó en sus historias de Instagram la carta de Lionel Messi y lanzó una frase corta pero que conmovió a todos los argentinos: "Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mi y por nuestros país. Gracias por tanto capitán".

Y Ángel Di María también expresó su tristeza por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina y aprovechó para destacar el privilegio de haber compartido tantos años junto al astro. “Qué difícil es leer que te retiras, que no vamos a verte más con la celeste y blanca”, escribió el futbolista, quien recordó todo lo vivido junto a Messi y celebró haber sido testigo de la concreción de uno de sus mayores sueños: consagrarse campeón del mundo. Con emoción, Di María despidió al capitán argentino con un sentido agradecimiento: “Hoy decidiste dar ese paso que seguramente ni vos ni todos los argentinos queríamos que llegue. Pero llegó y hoy, como toda la vida, te vamos a decir muchas, muchas gracias por todo. Sos eterno y el mejor de toda la historia”.

Lionel Messi junto a Ángel di María en el Mundial de Qatar 2022//Instagram

Uno de los jugadores más conmovidos por la noticia fue Giovani Lo Celso valoró cada instante junto al capitán, dentro y fuera del campo. El mediocampista destacó desde los partidos con la Selección hasta los momentos más íntimos de las concentraciones, como las partidas de truco y los mates compartidos. “Fueron 9 años escuchándote, admirándote y aprendiendo a tu lado. Tu legado será eterno”, expresó, quien agradeció al delantero por haberlos guiado durante tantos años y por todo lo que significó para los hinchas argentinos. “Nosotros somos unos bendecidos de poder haber compartido tantas cosas al lado tuyo. ¡El mejor de todos! Gracias por tanto capitán. Te amamos”, cerró.

Finalmente, Giuliano Simeone, quien tuvo la oportunidad de compartir vestuario y partidos con Lionel Messi en la Selección argentina, también le dedicó unas emotivas palabras al astro. El delantero recordó que desde chico lo admiraba y soñaba con poder compartir una cancha con él, algo que finalmente pudo concretar de una manera que superó todas sus expectativas: vestir la camiseta argentina, compartir un vestuario y disputar un Mundial a su lado. “Gracias, Leo. Por todo lo que hiciste por nuestro país, por todo lo que nos hiciste sentir y por haber sido inspiración para tantos de nosotros desde chicos”, expresó Simeone, quien destacó la emoción de despedir no solo al jugador que todos admiran, sino también al ídolo que tuvo la oportunidad de tener cerca.

Los mensajes de los jugadores de la selección argentina demuestra el impacto que tuvo Lionel Messi no sólo como compañero de vestuario, sino como referente que acompaño el crecimiento del seleccionado argentino y lo elevó a lo más alto. La despedida del capitán llega después de una trayectoria de dos décadas consecutivas. La Pulga debutó en la albiceleste en el 2005, convirtiéndose en su máximo goleador y en un ídolo indiscutible.