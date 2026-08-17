Así es el impresionante castillo que eligió Leandro Paredes para festejar el Día del Niño en familia

Leandro Paredes disfrutó de una jornada muy especial junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos Victoria, Lautaro y Giovanni. La pareja, que se conoce desde la adolescencia y lleva más de una década de amor, consolidó una hermosa familia y decidieron celebraron, con motivo especial del Día del Niño. Para hacer un cambio en su rutina, decidieron alejarse de la ciudad para disfrutar de un día en un entorno verdaderamente mágico y exclusivo.

El destino elegido para compartir este momento fue la emblemática Estancia La Candelaria Hotel & Polo Club, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Este majestuoso lugar, famoso por su imponente arquitectura de estilo europeo y sus enormes parques, ofreció el escenario perfecto para que los más pequeños de la casa disfrutaran de un día inolvidable rodeados de naturaleza, lujos y mucha tranquilidad.

El Día del Niño de Leandro Paredes y Camila Galante con sus hijos

El castillo donde Leandro Paredes y Camila Galante celebraron el Día del Niño con sus hijos

El domingo 16 de agosto, las celebridades y sus familias festejaron el Día del Niño, agasajando a los menores en diferentes eventos especiales para ellos. Leandro Paredes y Camila Galante decidieron que era una gran ocasión para llevar a Victoria, Lautaro y Giovanni a un mundo mágico, en la localidad bonaerense de Lobos. Es así como la asombrosa Estancia La Candelaria Hotel & Polo Club se volvió el escenario elegido y provocó el asombro y amor de sus seguidores en redes sociales.

La propiedad es un verdadero tesoro histórico fundado originalmente en el 1840. El gran corazón de este complejo turistico es su fastuoso castillo neogótico, edificado entre los años 1890 y 1894 bajo las órdenes del renombrado arquitecto francés Alberto Favre. Esta imponente obra civil destaca dentro de la provincia por su marcado diseño arquitectónico de eclecticismo, el cual fusiona líneas estéticas góticas con elegantes terminaciones del neorrenacimiento francés.

La asombrosa residencia familiar cuenta con unos 1200 metros cuadrados cubiertos donde conviven refinados salones, como el majestuoso Salón Dorado, revestido con molduras de oro decorativas y cargado de mobiliario importado de Europa. Además, está totalmente abrazada por un imponente bosque de 100 hectáreas, con más de doscientas especies botánicas exóticas, cuidadosamente diseñado por el célebre paisajista Carlos Thays.

A lo largo de sus más de ciento ochenta años de trayectoria, esta histórica locación sirvió como un gran imán de atracción para distinguidas personalidades del ámbito público local e internacional. A través del lujoso establecimiento pasaron figuras de la talla de la reina Máxima Zorreguieta, Marcelo Tinelli e incluso a los integrantes de la mítica banda británica de rock The Rolling Stones. La mística de sus pasillos, sus reconocidas canchas destinadas al polo club y las variadas actividades la vuelven un sitio único para las escapadas de descanso, y el espacio que el mediocampista eligió para su familia.

El Día del Niño de Leandro Paredes y Camila Galante con sus hijos

El Día del Niño de Leandro Paredes y Camila Galante con sus hijos

El Día del Niño de Leandro Paredes y Camila Galante con sus hijos se convirtió en la escapada familiar perfecta y una jornada de celebración que estuvo repleta de risas, juegos al aire libre y momentos entrañables en contacto con la naturaleza. La familia aprovechó al máximo las inmensas instalaciones de la Estancia La Candelaria Hotel & Polo Club, donde realizaron una divertida cabalgata grupal por los extensos senderos arbolados del predio.

En las postales compartidas en las historias de Instagram, se pudo ver a los pequeños Victoria y Giovanni montando a caballo con gran entusiasmo frente a la fachada del imponente castillo, y al almuerzo que disfrutaron junto a sus padres y el bebé Lautaro. La empresaria publicó algunas de las postales, con emojis de corazones en sus historias y en un posteo, y describió el día como "un domingo de amor". Por su parte, el mediocampista de la selección no se quedó atrás y compartió las tiernas imágenes con la frase: "Mi todo", acompañada de emojis de corazones.

El Día del Niño de Leandro Paredes y Camila Galante con sus hijos

Victoria, Lautaro y Giovanni disfrutaron de un Día del Niño a pura diversión, magia, lujo y naturaleza, en el perfecto destino que eligieron sus padres. La Estancia La Candelaria Hotel & Polo Club es uno de los lugares más elegidos por las celebridades, y Leandro Paredes y Camila Galante encontraron la paz y tranquilidad que buscaban para un domingo familiar.

A.E