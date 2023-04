Florencia , la hija de Carlos Tévez y Vanesa Mansilla, tiene 18 años y la rompe en Tik Tok. Con más de 300 mil seguidores, la joven es tendencia con algunos de sus challenge y videos más populares.

La joven mantiene un alto perfil en redes sociales, donde muestra su día a día y su histrionismo, donde elige el alto perfil y también diferenciarse de su papá, con quien comparte algunos post, pero del que asegura no tener nada que ver con su vida profesional.

En uno de los videos que subió en Tik Tok, Florencia demostró que no le gusta que le pregunten por Carlos Tévez e hizo un especial publicación para dejarlo en claro. ¿Y Carlos?”, “¿Por qué Tévez no está en Boca?”, “Me manda un saludo tu viejo y me pelo” fueron algunas de las preguntas que le hacen a Florencia y que ella respondió sin filtro. “¿Qué mierda tiene que ver conmigo?”.

Así está hoy Florencia, la hija de Carlos Tévez que tiene 18 años y la rompe en Tik Tok

En sus posteos, la hija de Carlos Tévez también hace referencia a la vida de su familia en el Fuerte Apache y cómo sería su vida si fuese "Botinera".

Florencia cumplió 18 años el 2 de abril y su papá dedicó un especial mensaje para ella. "Feliz cumple Reina siempre vas hacer mi eterno amor", expresó el deportista.

La historia de amor de Carlos Tévez y Vanesa Mansilla

Carlos Tévez y Vanesa Mansilla se casaron en diciembre de 2016 en una fiesta que duró cuatro días. La pareja decidió dar este gran paso después de 19 años de amor y una historia que tuvo sus turbulencias.

Ambos se conocieron cuando tenían 18 años en un boliche de Pacheco y fue ella quien decidió acercarse a él. "Cuando Vanesa llegó, yo estaba bailando con una rubia. Ella se puso cerca y no paraba de mirarme. Me ponía incómodo porque no me sacaba los ojos de encima y yo tenía que disimular", contó Carlos Tévez en una entrevista.

Florencia junto a Vanesa Mansilla y Carlos Tévez.

Luego, en 2004 tuvieron su primer impasse donde El Apache vivió un intenso pero corto romance con Natalia Fassi, a quien abandonó una vez que se enteró que Mansilla estaba embarazada de Florencia, su primera hija.

Carlos Tévez y Vanesa Mansilla junto a Florencia, Katie y Lito en su boda.

Para el nacimiento de Katie, su segunda hija, Carlos Tévez también decidió separarse de Vanesa y comenzó un affaire con Brenda Asnicar, que duró un año. Después de finalizado este noviazgo, Carlos Tévez decidió volver con Vanesa y comenzar a escribir una nueva historia. "Estabas parada frente a mí y no me equivoqué. Sos mi mejor jugada, mi mejor campeonato y el mejor gol que hice en mi vida", le dijo Carlos Tévez en el momento en el que le pidió matrimonio.

