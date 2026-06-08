Así está hoy Lilian, la mamá de Gustavo Cerati, a sus 95 años: "No hay nada mejor que casa"

Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati, volvió a llamar la atención entre los fanáticos del músico luego de que su hija Laura compartiera una imagen que llevó tranquilidad sobre su estado de salud. A sus 95 años, la escritora continúa siendo una figura muy querida por quienes siguieron de cerca la historia del líder de Soda Stereo y su familia.

Gustavo Cerati

Con el paso de los años, Lilian se convirtió en un símbolo de fortaleza y esperanza tras acompañar diariamente a su hijo, Gustavo Cerati, durante los cuatro años que permaneció internado luego del ACV que sufrió en 2010. Ahora, una publicación de su hija permitió conocer cómo se encuentra actualmente, luego de atravesar unos días complicados.

El incondicional acompañamiento de Lilian durante los años más difíciles de Gustavo Cerati

Tras el accidente cerebrovascular que sufrió Gustavo Cerati en mayo de 2010, Lilian Clark se convirtió en una figura central para los seguidores del músico. Durante los cuatro años que el artista permaneció internado, ella estuvo a su lado de manera permanente, visitándolo diariamente y manteniendo la esperanza de una recuperación. A lo largo de ese período, la escritora expresó en distintas oportunidades que percibía pequeños estímulos y respuestas cuando hablaba con su hijo o le tomaba la mano.

Gustavo Cerati y Lilian Clark

Su fortaleza frente a una situación tan dolorosa despertó la admiración de miles de personas en toda América Latina, incluso, el papa Francisco le envió mensajes de apoyo durante aquellos años, acompañándola espiritualmente en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras el fallecimiento de Gustavo Cerati, ocurrido el 4 de septiembre de 2014, Lilian continuó ocupando un lugar fundamental dentro de la familia, acompañando a sus hijos, nietos y manteniendo vivo el legado del músico que marcó a generaciones enteras.

La imagen de Lilian que compartió Laura Cerati

Recientemente Laura Cerati publicó un breve video en sus redes sociales donde mostró a su madre ya instalada en su hogar, arreglada y acompañada por el cariño de sus seres queridos: "Por suerte mamita ya de vuelta recuperándose de a poquito. Con muchos cuidados y mucho amor (luego de unos días difíciles)". El mensaje despertó rápidamente la atención de los seguidores de la familia de Gustavo Cerati, especialmente porque hizo referencia a un período complicado que no fue detallado públicamente.

Si bien no trascendió qué tipo de inconveniente atravesó Lilian ni se confirmó alguna complicación médica específica, la publicación permitió ver que se encuentra en su casa y recuperándose. De esta manera, la hermana de Gustavo Cerati llevó tranquilidad a los seguidores que celebraron volver a verla sonriente y acompañada por el amor de toda su familia.