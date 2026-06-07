La noche que marcó el debut de Lali Espósito en el estadio Monumental con la presentación de "No vayas a atender al demonio" estuvo atravesada por la emoción. A pocas horas de la muerte del Indio Solari, ocurrida el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, la cantante decidió rendirle homenaje de una manera muy especial durante una de las jornadas más importantes de su carrera.

Lali Espósito en el Monumental

Así fue el doble homenaje de Lali Espósito al Indio Solari

Lali Espósito, que reunió a miles de fanáticos en River Plate para celebrar el primero de sus dos shows programados para este fin de semana, recordó al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en dos momentos distintos que no pasaron desapercibidos para el público.

Lali Espósito hizo estallar el Monumental con "Ji ji ji"

El primero ocurrió incluso antes de que comenzara el espectáculo y fue compartido por Pedro Rosemblat en las redes sociales. Durante los preparativos en el estadio, la artista se mostró sobre el escenario vistiendo un buzo negro estampado con el rostro del Indio Solari. En la espalda de la prenda podía leerse la frase "Mi genio amor", en referencia a una de las canciones más emblemáticas del universo ricotero, acompañada por las fechas "6 y 7 de junio de 2026", los días elegidos para sus históricos conciertos en el Monumental.

Lali Espósito con el buzo del Indio Solari

La imagen rápidamente se viralizó entre sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una forma de despedir al músico que marcó a varias generaciones y dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino.

Indio Solari

Sin embargo, el tributo más emotivo llegaría sobre el final de la noche. Mientras sonaba "No me importa", Lali sorprendió al público al incorporar el estribillo de "Ji Ji Ji", la canción más popular de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La reacción fue inmediata. Miles de personas comenzaron a cantar el clásico inmortalizado por el Indio, generando uno de los momentos más emocionantes y virales de la noche. Fue allí donde la cantante dijo: "Gracias Indio Solari por todo. Acá, el pogo más grande del mundo".

El homenaje tiene un significado aún más profundo si se tiene en cuenta que, meses atrás, el propio Indio Solari había dedicado palabras de admiración hacia Lali. Todo surgió después de que la cantante interpretara "Vencedores Vencidos" durante uno de sus multitudinarios shows en Vélez, en 2025.

Lali Espósito en el Monumental

La repercusión llegó hasta el propio Solari, quien destacó la autenticidad artística de la cantante. En una entrevista, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aseguró que Lali Espósito "no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba también vale artísticamente, aunque se dedique a un género diferente".

Más allá del doble homenaje al Indio Solari, el primer River de la ex Casi Ángeles también contó con invitados de lujo como Duki, Dillom, Miranda! y Kylie Minogue, que fueron parte de una velada inolvidable.