Carol, la mujer que acompaña a Mónica Cahen D´Anvers a sus 91 años: "Tengo el privilegio de vivir con ella y cuidarla todos los días"

Mónica Cahen D´Anvers se retiró desde hace más de dos décadas de la conducción del noticiero de Telenoche (Eltrece) y lleva adelante una vida alejada de la ciudad en La Campiña, una chacra productiva convertida en un espacio turístico y gastronómico, donde también construyó su hogar. Una de las personas que la acompañan en esta etapa es Carol Rey, su nieta política, que es hija de Marita Novaro y tiene una interesante historia de vida que vale la pena conocer.

La historia de vida de Carol Rey, la mujer que acompaña a Mónica Cahen D´Anvers

Carol Rey es hermana de Sonsoles Rey y su nombre cobró notoriedad pública en 2022, cuando trascendieron las complicaciones de salud que atravesaba. La artista plástica padecía síndrome nefrótico -la misma enfermedad que afectó a su hermana- y debía someterse a un trasplante de riñón. La donante iba a ser su madre, aunque la intervención tuvo que ser postergada debido a un cuadro de salud que surgió poco antes de la cirugía. “Se enfermó, tuvo fiebre y le descubrieron como una neumonía. Todavía está internada viendo cuándo se recupera”, explicó Fernanda Iglesias en su momento.

Carol Rey y Mónica Cahen D´Anvers | Instagram

Además de ser la hermana de la escritora Sonsoles Rey, Carol es hija de Marita Novaro, actual pareja de Sandra Mihanovich. En aquel entonces, fue ella misma la que despejó dudas en sus redes sociales sobre su patología: "Todavía sigo internada ya hace 9 días, con neumonía o algo en el pulmón. No se sabe bien porque sigo con fiebre. Ya un mes de reposo hasta que empecé a dializar".

El mensaje de Carol Rey mientras aguardaba el trasplante | Instagram

A pesar de las dificultades que atravesaba y de no poder hablar demasiado debido a la tos persistente, la tallerista contó que estaba viviendo un momento de profunda conexión afectiva con las personas que la acompañaban. Además, se mostró agradecida por las muestras de cariño recibidas por sus seguidores y seres queridos y expresó su confianza en que podría retomar el camino hacia el esperado trasplante. Aunque nunca confirmó públicamente si finalmente pudo realizarse el trasplante, sí reveló el duro proceso que atravesó: pasó 3 años y 9 meses sometida a diálisis, con sesiones de cuatro horas y media, tres veces por semana.

El mensaje de Carol Rey valorando la vida | Instagram

Más allá de la condición médica, la hija de Marita Novaro se muestra muy unida con su mamá y la cantante. En reiteradas oportunidades, comparte fotos de momentos familiares donde las sonrisas y los abrazos trazan la unión que mantienen. En este marco, entre las cosas que más valora en su vida, destaca a su hijo y a su nuera, su salud y el acompañamiento de su familia. También ocupan un lugar central su vocación artística, reflejada en la pintura y en su taller, así como la práctica de distintos deportes, entre ellos: el pádel, el golf, el yoga y el gym. A esto se suma el cariño de sus amigos y su pasión por la equitación, aspectos que conforman los pilares fundamentales de su día a día.

Carol Rey junto a Mónica Cahen D'Anvers, Sandra Mihanovich y Marita Novaro | Instagram

El perfil artístico y profesional de Carol Rey

En su cuenta personal de Instagram, Carol Rey se define como artista plástica y docente, dedicada a la creación de experiencias que combinan arte y bienestar. Desde su taller en Buenos Aires, trabaja acompañando a otras personas en el desarrollo de su creatividad a través de distintas herramientas, entre ellas la pintura, la meditación y el yoga.

En la descripción, además, contó que en la actualidad está llevando a cabo una muestra artística donde explicó que su obra está inspirada principalmente en “el mar, la naturaleza y los paisajes del alma”, con el propósito de transmitir “calma, armonía y profundidad” como una forma de vida que va más allá de los resultados de las ilustraciones apelando a un carácter transversal y multidisciplinario. A través de talleres, workshops y retiros, la intérprete propone vivir el arte como “un camino de expresión, transformación y encuentro con uno mismo”, una filosofía que forma parte central de su trabajo creativo y pedagógico.

Así es el vínculo de Carol Rey con Mónica Cahen D´Anvers y su día a día

Para este Día del Periodista, Carol Rey le realizó un sentido homenaje a Mónica Cahen D´Anvers. Mediante un emotivo posteo, la artista sostuvo: “¡Feliz día del periodista! 7 de junio. Tengo el privilegio de vivir con ella y cuidarla día a día. Y hoy la gran Alegría que venga de visita a la muestra. Te quiero Moca, mi abuelita política”, escribió en su cuenta de Instagram junto con una foto en la que se ve abrazándola bien fuerte, graficando el cariño que siente por ella.

Carol llama cariñosamente “Moca” a Mónica. En uno de los videos que difundió, reveló que convive con la histórica presentadora de noticias de 91 años y que la acompaña día a día. Según contó, suelen disfrutar juntas de rutinas simples como mirar la tele y haciéndose compañía mutuamente. Esta dinámica deja en evidencia el profundo afecto y la estrecha relación que mantienen. "Una muy linda experiencia de compartir mis días con ella", manifestó.

Carol Rey junto a Mónica Cahen D'Anvers

De esta manera, Carol Rey encontró en las redes sociales una herramienta para compartir su experiencia, mantenerse cerca de su comunidad y transitar con fortaleza las dificultades de salud que marcaron una etapa de su vida. En la actualidad, dedica gran parte de su tiempo al arte, su actividad en taller y a brindarle compañía de Mónica Cahen D’Anvers, tres pilares fundamentales en los que encontró contención, inspiración, un refugio y, sobre todo, un hogar.