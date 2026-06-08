La millonaria herencia que dejó el Indio Solari y quién hereda su fortuna

La muerte del Indio Solari, el 5 de junio del 2026, golpeó a toda la industria de la música y los fanáticos del rock nacional. El ícono y referente de varias generaciones de músicos falleció a sus 77 años, a raíz de un accidente cerebrovascular hemorrágico que sufrió mientras se encontraba en la pileta climatizada de su domicilio de Parque Leloir, según indicó la autopsia. La noticia generó tristeza en todos sus seres queridos, y provocó la organización de un velorio para los fanáticos durante el domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica de Avellaneda, donde todos los fanáticos pudieron despedirse.

Sin embargo, entre los más curiosos, surgió una duda que aparece en diversas ocasiones cuando una celebridad fallece: la herencia. Es de público conocimiento que Carlos Alberto Solari fue uno de los referentes del rock nacional, siendo el centro de atención de varios eventos a lo largo de su larga carrera musical, y llevándose grandes escuchas en diversas aplicaciones. Es por eso que algunos medios de comunicación dieron a conocer la estimativa cifra millonaria, y quién sería el heredero de aquella fortuna.

Indio Solari

¿Cuánto es la millonaria herencia que dejó el Indio Solari?

El Indio Solari fue uno de los referentes del rock nacional más importantes de la industria de la música argentina. El cantante hizo surgir bandas de renombre, como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y Los fundamentalistas del aire acondicionado, y marcó a toda una generación de seguidores y artistas que lo tomaron como inspiración. Sin embargo, y tras su fallecimiento, entre los expertos del tema se debate qué pasará con toda la carrera económica que él construyó a lo largo de sus conciertos, discos, propiedades e incluso su nombre.

Cabe destacar que, al igual que muchos famosos, al momento de hablar de herencia se toma en cuenta las propiedades de Solari, los derechos de su obra y su imagen, además de lo acumulado en cada uno de los eventos que el cantante realizó. De acuerdo con la estimación de Forbes Argentina, Solari habría dejado un patrimonio superior a los US$ 20 millones. De esta manera, y según los datos conocidos, solo sus seis shows más recordados generaron más de US$ 36 millones en facturación por venta de entradas, sumándose a la herencia.

La industria de la música es la que genera más ingresos sin posibilidad de contar con un número exacto, ya que también se tiene en cuenta el repertorio del artista, que continúa acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales como Spotify, YouTube y otros servicios de streaming, además de generar regalías por difusión en radio, televisión y distintos usos comerciales, y los derechos de su nombre e imagen. Incluso, el propio Indio, siempre se perfil bajo y protegiendo su intimidad, nunca avaló los cálculos publicados por Forbes, y llegó a calificar esa información como un “cualquier dislate”. Es por eso que este estimativo no estaría confirmado.

Indio Solari

¿Quién se quedará con la herencia del Indio Solari?

Si bien no se puede hablar de un estimativo exacto con respecto a los números de la millonaria herencia, si se pueden conocer detalles sobre cómo funcionará la división de bienes, con lo que dicta la Constitución Nacional. Según Infobae, expertos en la materia coinciden en que el expediente de la sucesión podrá comenzar en la Justicia civil de Morón una vez que los herederos se presenten con la partida de defunción del Indio Solari para iniciar el trámite. Según establece la legislación argentina y ante la falta de información pública sobre eventuales disposiciones testamentarias, los herederos directos del músico serían su esposa, Virginia "Viru" Mones Ruiz, y su hijo de 25 años, Bruno Solari.

Por otro lado, y con lo que respecta los derechos de la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien herede al Indio deberá sentarse a dialogar con el núcleo más fuerte de la banda. El nombre se reparte, según datos del INPI, entre el cantante, el guitarrista y la manager por partes iguales. La marca “Indio Solari” se encuentra a nombre de Solari mismo desde 2005, al igual que “Indio y los Fundamentalistas del Aire Condiciondo”, que también era propiedad del musico en su totalidad.

Indio Solari, Virginia Mones Ruiz, Bruno Solari

Sin embargo, lo más importante que dejó el Indio Solari no fueron sus números económicos, propiedades o derechos sobre su imagen. Sino que el conocimiento musical y la inspiración para futuros artistas que no dudan en demostrar su fascinación sobre las obras del músico. Lejos de la millonaria herencia y sus herederos, las redes sociales y sus fanáticos destacan la huella que dejó en cada uno de los argentinos, a través de su poesía, sus icónicos shows y sus bandas. El cantante se volvió un símbolo del corazón argentino, y mantuvo lejos de su interés revelar el millonario patrimonio que construyó a lo largo de su vida.

A.E