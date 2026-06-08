Cómo fue la separación de Martín Garabal y Violeta Urtizberea: el detalle menos conocido

Si bien Martín Garabal y Violeta Urtizberea pareciera que no tienen nada en común, más que su amor por el trabajo en el mundo audiovisual, ambos comparten una de las historias de amor más recordadas de la década del 2010. En un momento de sus vidas donde su fama comenzaba a crecer, y se volvían importantes elecciones para el mundo de la ficción y el streaming, ellos supieron sortear a los medios de comunicación y mantener un noviazgo de varios años en un bajísimo perfil.

Incluso, los seguidores de ambos se enteraron del romance entre ellos casi 6 años después de su separación. En la actualidad, Urtizberea sigue siendo de las actrices consagradas más importantes de la industria de la ficción argentina, mientras que Garabal es el humorista, actor y director más querido por las redes sociales. La expareja aún mantienen una relación, demostrando que la ruptura fue en buenos términos y que sigue habiendo algo que los conecta.

Martín Garabal, Violeta Urtizberea

El noviazgo bajo perfil de Martín Garabal y Violeta Urtizberea

A principios de la década del 2010, Violeta Urtizberea era una de las actrices más consagradas de la televisión de ficción argentina. En su espalda, cargaba con títulos como Lalola, Enséñame a vivir y muchos otros. Martín Garabal comenzaba a ser conocido por su tira de Famosos, y se manejaba más cercano a las redes sociales, y con algunas apariciones en la televisión. Sin embargo, fue el mundo audiovisual el que terminó de unirlos.

Si bien ambos se conocían de antes, ya que el humorista había estado en pareja con una amiga de la actriz, un rodaje en común los conectó y, algo que empezó como buena sintonía laboral, evolucionó rápidamente en una gran amistad y, luego, un noviazgo de más de tres años. La pareja priorizó mantener este vínculo en un bajo perfil, pero se dio a conocer, con el tiempo, que existía una gran conexión de compañerismo y complicidad, marcada por la adopción de un perro en común que los acompañó a lo largo de sus años juntos.

Martín Garabal, Violeta Urtizberea

La separación de Martín Garabal y Violeta Urtizberea y su presente: el detalle menos conocido

La pareja de Martín Garabal y Violeta Urtizberea no fue muy conocida en aquellos años, e incluso se supo del amor cuando el actor habló de la misma en el 2020, en el programa de Iván de Pineda. Un concursante lo mandó al frente, contando que había estado en pareja con la actriz, y, en aquel momento, el humorista reveló que llevaban separados hace, al menos, 6 años. No se sabe en data certera cuándo fue que decidieron seguir por caminos separados, ni tampoco las razones de esta decisión. Sin embargo, en todo momento, e incluso en la actualidad, demuestran que una linda relación sigue uniéndolos, dejando en claro que no hubo peleas al momento de romper el romance.

Un detalle poco conocido dio a entender a algunos usuarios que Garabal comenzó una nueva relación tras separarse de Urtizberea. Una entrevista exclusiva con el blog De la boca al Papel reveló que conoció a su siguiente pareja, cuando aún estaba de novio. "A mi novia la conocí porque miraba Famoso. Se acercó porque le había gustado el programa. Yo había ido a cobrar una publicidad y vi una chica rubia que me pareció muy linda. De repente, me habla, se me sienta al lado y quedamos en contacto via Facebook. En aquel momento yo estaba de novio y ella me dijo que cuando me separe la invite a salir. Salimos, me encantó y me puse de novio", contó Martín Garabal en aquella entrevista, dejando en la duda si se refería a unos meses antes de separarse de Violeta.

Violeta Urtizberea, Martín Garabal

Fuera cual sea la razón que decidió separarlos, ambos se muestran felices con los caminos que eligieron en sus vidas, y mantienen una relación cordial que les permite compartir proyectos. Como primer dato, se siguen mutuamente en sus cuentas de Instagram, dejando en claro que hay una calma tras la separación. Durante los últimos años, compartieron el éxito de Envidiosa, siendo ambos partes del elenco, aunque con pocas escenas en común.

Sin embargo, lo que más los une es Francisca, la perra que adoptaron en sus años juntos. El propio humorista reveló que, a pesar de la separación, ambos decidieron pasar tiempo con la perra, por lo que se turnan mensualmente para cuidarla en sus casa. “Al principio, no sabíamos cómo iba a resultar, pero la verdad es que ya llevamos más de seis años así y nunca nos trajo ninguna contra. Nos ponemos de acuerdo fácil, nos cubrimos si el otro no puede y Francisca lo entiende y disfruta. Es muy sociable y todas nuestras familias y amigos la adoran”, explicó, demostrando, nuevamente, la buena relación entre ambos.

Violeta Urtizberea, Martín Garabal

En la actualidad, Violeta Urtizberea disfruta de la familia que formó con su hija Lila, y su pareja Juan Inagaramo. Por su parte, Martín Garabal sigue creciendo en el mundo de la actuación y el streaming, siendo uno de los conductores, movileros y actores más pedidos para la comedia. Su historia de amor sigue dando de qué hablar, sobre todo por el bajo perfil que ambos manejan alrededor de la misma. Su separación, lejos de esclarecer cuestiones, solo es demostrado con la buena relación que siguen manteniendo hoy en día, con proyectos en común y una tenencia compartida.

A.E