Lisa María, la hija de Gustavo Cerati, habló de la herencia que le dejó su padre: “Ahora soy grande y entiendo muchas cosas”

Lisa Cerati, la hija de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar, habló sobre la huella que dejó el músico en su vida y cómo fue comprendiendo con el paso de los años la dimensión de su obra. La artista, que actualmente desarrolla su carrera bajo el nombre de Lisa María, se sinceró durante una entrevista y compartió reflexiones sobre el vínculo que mantiene con el recuerdo de su padre.

Lisa Cerati junto a Gustavo Cerati

A más de una década de la muerte del líder de Soda Stereo, su presencia continúa ocupando un lugar central en la vida de Lisa Cerati. Lejos de vivirlo únicamente desde la nostalgia, la cantante aseguró que hoy logra entender con mayor profundidad el impacto que generó su padre en varias generaciones de fanáticos y músicos, una realidad que también experimenta de cerca en cada una de sus presentaciones.

El legado de Gustavo Cerati a Lisa María

Durante su participación en Todo Pasa, el programa que conduce Matías Martin en Urbana Play, Lisa María habló de la admiración que siente por su padre y de cómo cambió su mirada sobre él con el paso del tiempo: “Mi papá es el número uno para mí. Es obvio”, respondió cuando le preguntaron si todavía lo extraña.

Sin embargo, fue al referirse a su experiencia sobre los escenarios cuando profundizó en el legado que recibió del músico: “Ahora que soy grande y entiendo muchas cosas desde el nivel musical y de conciencia de lo que mi papá generó. Hay un momento en que giro y veo a la gente llorar, emocionarse”, contó. Además, reveló que todavía continúa descubriendo historias desconocidas sobre su padre gracias a personas que compartieron distintas etapas de su vida: “Empiezan a soltar cosas, de a poco y todo muy hermoso”, dijo al recordar algunas anécdotas que le contaron personas cercanas al músico.

El presente artístico de Lisa María

Durante la entrevista también surgió una definición que describió a la perfección cómo convive con el recuerdo de Gustavo Cerati. Fue Matías Martin quien señaló que se trata de “una ausencia muy presente”, una frase con la que Lisa María coincidió de inmediato: “Claro, es todos los días, a toda hora. A veces quiero un café, estar sola y suena y digo: ‘Bueno, igual me acompaña, está todo bien’”, confesó.

Lisa Cerati

Su padre también ha sido inspiración para su presente profesional pues, Lisa María también continúa consolidando su propio proyecto artístico. En los últimos meses lanzó los sencillos “Solo Aire”, “Sentimental”, “A Mi Nube” y recientemente “Demente”, canciones que forman parte del universo musical que viene construyendo y que anticipan la llegada de su primer álbum de estudio, previsto para 2026. Así, entre risas y anécdotas, la joven reconoció el papel que su padre jugó en su vida.