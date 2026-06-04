La nueva vida de Sofía, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat: siguió los pasos de sus padres, pero cambió de idea y fundó su negocio

Sofía, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat, creció en un entorno marcado por la visibilidad pública; transformó su experiencia en un camino propio. A los 25 años, encontró en el arte y la literatura una forma de expresión que le permitió seguir durante un tiempo los pasos de sus padres. Su recorrido combina formación académica, proyectos culturales y la creación de un espacio independiente donde canaliza sus intereses.

Del cambio de idea a fundar su propio necio: La nueva vida de Sofía, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat

Sofía Andino, hija del periodista Guillermo Andino y de la exmodelo Carolina Prat, desde que era una niña, convivió con la notoriedad de su padre y con el legado de su abuelo, Ramón Andino, destacada figura para el periodismo. A sus 25 años, decidió construir un camino propio, vinculado al arte y la literatura, alejándose de la idea de seguir estrictamente la carrera mediática de su familia.

Sofía, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat

La producción fotográfica que protagonizó recientemente la joven con Para Ti se convirtió en un encuentro donde estuvo acompañada por su madre y su hermana. En esa ocasión, la artista destacó cómo fue para ella vivir tan expuesta y cómo logró gestionar la visibilidad de su rutina. Uno de los detalles que más destacó fue cómo le costaba en su infancia entender por qué todos conocían a su papá y cómo esa situación la llevó a buscar espacios más íntimos.

Por otro lado, al abrir su primera cuenta en redes sociales, Sofía Andino sintió una verdadera irrupción en su vida. Según explicó, esta situación la llevó a sentir que perdía el control sobre quién observaba su día a día. Esa experiencia la llevó a separar sus espacios, manteniendo un perfil personal reducido y creando otro dedicado exclusivamente a la fotografía. Además, esto la impulsó a canalizar su interés artístico y dar un cauce creativo a su presencia digital.

Sofía, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat

En este contexto, la hija de Guillermo Andino agregó que la fotografía fue su primera herramienta de expresión. Comenzó con una cámara amateur y luego avanzó hacia equipos profesionales, buscando siempre un estilo propio. Con el tiempo, incorporó collages digitales y combinó técnicas con recursos tecnológicos, explorando nuevas formas de componer imágenes. Para ella, la fotografía es un medio para generar sensaciones propias.

Los proyectos editoriales de Sofía Andino que combinan arte y escritura

El recorrido académico de Sofía Andino también refleja una tendencia a crear su propio camino. Tras iniciar estudios en Comunicación y Relaciones Internacionales, encontró finalmente su lugar en Humanidades, una carrera que integra historia, arte y filosofía. Esta decisión la impulsó a crear, junto a una amiga llamada Clara, una editorial independiente llamada Ilka Krupkin, con el objetivo de dar lugar a nuevas voces, promoviendo la difusión de escritores emergentes.

La propuesta que iniciaron las jóvenes se organiza a través de convocatorias, destacó la artista; después ellas se encargan de la curaduría de textos. Después de tener todo listo, organizan eventos de lanzamiento que integran distintas disciplinas. La idea es ofrecer una plataforma donde los autores puedan compartir sus trabajos. Por otro lado, su intención es que este proyecto se consolide como un medio cultural, combinando literatura, arte y reflexión.

Ilka Krupkin lleva el nombre del bisabuelo de Clara, un escritor croata vinculado a la vanguardia argentina de la época de Borges y Bioy Casares. Aunque no alcanzó gran reconocimiento en su tiempo, su figura inspira la propuesta actual. Cabe destacar que, además de la editorial, Sofía Andino mantiene otros intereses culturales y artísticos. Disfruta de la fotografía como hobby, practica baile urbano y dedica tiempo a la lectura y a la escritura.

Sofía, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat

Sofía, la hija de Guillermo Andino y Carolina Prat, encontró en el arte y la literatura un camino que la llevó a crear su propio proyecto independiente. Su recorrido combina la influencia de una familia vinculada a los medios con la decisión de construir un espacio propio, donde la creatividad y la cultura se convierten en protagonistas. La joven refleja sus intereses artísticos con la editorial que creó junto a su amiga, mostrando cómo transformó sus pasiones en una propuesta con futuro.

VDV