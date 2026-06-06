Los mejores looks de Pampita en la Costa Amalfitana: kimonos, vestidos y los accesorios que son tendencia

Carolina Pampita Ardohain desplegó una elegancia relajada en su escapada a la Costa Amalfitana. Este destino, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cautiva por sus acantilados, villas coloridas que cuelgan sobre el mar Tirreno y una atmósfera de lujo. En cada postal, la modelo combina frescura y sofisticación mientras recorre los paisajes más icónicos de esta joya italiana junto a Martín Pepa.

Pampita con vestido estampado y mini cartera

Los mejores looks de Pampita en la Costa Amalfitana

La propuesta estética de Pampita prioriza la comodidad sin descuidar el glamour frente al mar. En el video que publicó en sus redes sociales utiliza kimonos con estampados geométricos y texturas artesanales sobre sus trajes de baño. Estas piezas, sumadas a los sombreros de ala ancha y anteojos de sol, constituyen el sello distintivo de su imagen en la cubierta de los barcos de lujo que surcan las aguas turquesas.

La conductora demuestra gran destreza al adaptar sus prendas a cada ocasión, capturando todas las miradas con naturalidad. En sus días por Italia, también se destaca un vestido largo con aberturas cut out laterales que realza su figura y añade un toque de sensualidad moderna para sus salidas nocturnas en los hoteles exclusivos de la zona. Este look se complementa con una mini cartera negra que aporta el toque de elegancia necesario para un estilismo nocturno.

Pampita deslumbró con un vestido bordado y cut out

Para las caminatas por los senderos de piedra, la modelo prefiere el minimalismo del blanco. Los vestidos con bordados y detalles calados que ofrecen una opción fresca para transitar los callejones históricos y las empinadas escalinatas de los pueblos costeros. La elección de telas livianas permite que sus outfits resalten contra el fondo de cerámicas locales.

Pampita apostó al total white

Una escapada romántica de Pampita y Martín Pepa en el paraíso italiano

La Costa Amalfitana resulta el escenario ideal para esta nueva etapa de la pareja. Ambos disfrutan de momentos de paz en entornos exclusivos donde la arquitectura clásica y las vistas al Mediterráneo crean un ambiente cargado de romanticismo. Este destino, famoso por sus recorridos como el "Camino de los Dioses" y la belleza de Positano, ofrece el marco perfecto para su descanso.

Pampita junto a Martín Pepa en Italia

Este viaje representa una oportunidad para alejarse de la rutina y reafirmar el compromiso mutuo que ambos retomaron hace pocas semanas. Lejos de las miradas constantes, Pampita encuentra el equilibrio necesario para disfrutar de la compañía de Martín Pepa mientras marca tendencia con cada prenda elegida. Desde los accesorios seleccionados hasta la complicidad de sus miradas, Pampita celebra la belleza y el amor en uno de los rincones más privilegiados del mundo.