Isabel Macedo compartió en la tarde de este lunes un emotivo posteo en sus redes sociales por el primer cumpleaños de Julia Urtubey, la segunda hija que tuvo junto a su pareja, Juan Manuel Urtubey.

La pequeña nació el 4 de junio de 2022, convirtiéndose de esta manera en la hermana menor de Isabelita, a quien llaman "Belita".

Julia Urtubey en familia.

Así está hoy Julia Urtubey

En las imágenes que compartió Isabel Macedo para saludar a su hija Julia Urtubey, se pudo ver la reunión que realizaron este domingo para celebrar el primer año de la beba.

Por supuesto asistió toda la familia, quienes sonrieron en todo momento para las fotos.

Julia Urtubey en familia.

"Un día muy especial para toda la familia. Un día lleno de amor , de buenos deseos y de los más lindos y emocionantes recuerdos", comenzó escribiendo Isabel Macedo. Y continuó: "A la madrugada no podía dormir repasando cada instante q vivimos hace un año y se me caían las lagrimas acordándome de lo que sentí cuando te vi por primera vez".

Julia Urtubey.

Por último, Isabel Macedo le dedicó a su hija menor: "Hoy, un año después, todo ese amor se multiplicó. Todos los días le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de ser tu mamá y voy a honrar ese regalo que me hizo , cuidándote, amándote y respetándote".

Julia Urtubey.

En las imágenes, Julia Urtubey lucía un vestido y un saquito, ambos en blanco. El mismo look eligió Isabel Macedo para vestir a su hija mayor.