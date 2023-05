Isabel Macedo está radicada en Salta hace años, dedicando su tiempo completamente a la crianza de sus hijas, Julia y Belita, fruto de su relación con Juan Manuel Urtubey. Su vida repleta de amor y felicidad se vio afectada este verano cuando las fotos de su hija menor se viralizaron y fueron objeto de muchas críticas.

La actriz había permanecido en silencio sobre este drama en contra de Julia, hasta ahora, cuando abrió su corazón con María Laura Santillán para Infobae. “Siento que eso tiene que ver con lo mal que está el que lo escribió, yo no quiero engancharme con eso. Hay de todo en la vida y yo no le quiero dedicar tiempo a las cosas malas”, comenzó Isabel Macedo.

Isabel Macedo junto a sus hijas.

La esposa de Juan Manuel Urtubey continuó explicando que intenta de mantenerse al margen de estas situaciones desafortunadas, expresando: “No tiene explicación para mí. Quiero que mi cabeza esté ocupada con cosas que a mí me importan y cosas que puedo modificar. No es que yo no respondo a eso porque no sé putear. O sea, no sabés lo lindo que puteo y las barbaridades que puedo llegar a decir. Pero no con alguien que está siendo tan malo, porque eso para mí solamente hace crecer la violencia y yo no estoy para eso acá”.

Belita y Julia, las hijas de Isabel Macedo.

“No podemos ser todos buenos. No es que todos somos lo mismo ni todos pensamos lo mismo de todo. Está bien que haya gente que piense de una manera, para que también resalte que eso está mal ante la mirada del otro. No todos fuimos educados de la misma manera y no todos vivimos las mismas situaciones en la vida. Alguien que vivió en un hogar en el que le hicieron mal por ahí es muy agresivo y tiene eso para dar, porque ese fue el ámbito en el que lo educaron”, reflexionó Isabel Macedo, considerando los distintos orígenes y trasfondos de las personas.

Isabel Macedo y su familia.

Isabel Macedo reveló que dejaría que sus hijas lean las críticas a sus cuerpos en un futuro

Durante el descargo de la actriz, una de las declaraciones más sorprendentes tuvo que ver con su visión acerca de la difusión de estos comentarios negativos sobre Julia en su familia. “Cada uno está viviendo una experiencia única mientras está vivo. No me parece mal que las chicas lo lean cuando lo tengan que leer porque ellas solas, siendo educadas en mi casa que está llena de amor, se van a dar cuenta que lo que está mal es lo otro. Ser flaco, alto, gordo, qué me importa. Es el problema del que no ve el alma del que tiene enfrente”, explicó Isabel Macedo, sentenciando: “Llegado el caso, supongo que estaría bien que esa persona sea sancionada”.

H.O