Así fue el cumpleaños de Charly García: del beso con Fito Páez a la mega torta de Say No More

Charly García celebró sus 75 años rodeado de amigos, familiares y figuras del espectáculo en La Fábrica, su casa estudio de Palermo. Las fotos de la noche dejaron ver una ambientación cargada de referencias a su historia, una torta inspirada en su universo musical y un divertido momento junto a Fito Páez.

La intimidad del cumpleaños número 75 de Charly García

El viernes 23 de octubre, Charly García celebró su cumpleaños número 75 con una reunión íntima en La Fábrica, su casa estudio ubicada sobre la calle Fitz Roy, en el barrio porteño de Palermo. Rodeado de sus afectos y de referentes del espectáculo y del rock nacional, el músico protagonizó una noche especial que tuvo como escenario un espacio atravesado por su historia y su identidad artística.

A través de la cuenta de Instagram de La Fábrica, se compartieron distintas imágenes y videos que permitieron conocer algunos de los detalles del festejo. Desde su llegada, vestido con un traje negro y camisa blanca, hasta el momento de soplar las velitas, el cumpleañero fue el gran protagonista de una celebración que reunió a varias generaciones de artistas.

Entre los invitados estuvieron Graciela Borges, Rosario Ortega, Fito Páez, Brenda Asnicar, Beto Casella, Mariana Fabbiani, Fernando Samalea, Carlos Vives y Ricardo Mollo, entre otros nombres que se acercaron para acompañar al cantante en una fecha especial.

La ambientación de La Fábrica: fotografías, sillones rojos y un guiño a su historia

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la ambientación elegida para recibir a los invitados. En el ingreso, un pasillo decorado con cuadros y fotografías repasaba distintos momentos de la vida de Charly García junto a músicos y figuras del ambiente artístico. Entre las imágenes también aparecía Susana Giménez, en un recorrido visual que funcionó como homenaje a los vínculos y encuentros que marcaron su trayectoria.

En el exterior, otro detalle conectó la celebración con uno de los episodios más recordados de la historia del rock argentino: un mural sobre un paredón retrata el salto que Charly protagonizó en el año 2000 desde el noveno piso del hotel Aconcagua, en Mendoza, hacia una pileta. Aquella escena quedó grabada en la memoria colectiva y se convirtió en una de las postales más emblemáticas de su personalidad irreverente.

La ambientación de La Fábrica: fotografías, sillones rojos y un guiño a su historia

Puertas adentro, las mesas redondas de madera y los sillones rojos completaban el ambiente, con una disposición que acompañaba el carácter distendido de la reunión. Los detalles de la decoración y las fotografías compartidas en redes permitieron descubrir una celebración en la que la música, los recuerdos y la amistad ocuparon un lugar central.

La mega torta de Charly García inspirada en Say No More

Otro de los videos que se destacó en las redes sociales mostró la llegada de la torta de cumpleaños, diseñada con una referencia directa al universo de Charly García: Say No More, el nombre con el que el músico identificó una etapa fundamental de su carrera y que también da título a su octavo álbum de estudio.

La mega torta de Charly García inspirada en Say No More

La torta se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche. Rodeado de amigos y figuras del espectáculo, Charly García se preparó para soplar las velitas y celebrar sus 75 años en una escena que resumió el espíritu del encuentro: afecto, complicidad y un homenaje a su legado musical.

El cumpleaños número 75 de Charly García

Fito Páez y Charly García: el beso que se robó todas las miradas

Entre los invitados se encontraba Fito Páez, quien mantiene una estrecha amistad con Charly García desde hace más de cuatro décadas. En medio de la noche, los artistas protagonizaron uno de los momentos más comentados del festejo: ambos se fotografiaron dándose un beso y también abrazados.

Las imágenes reflejaron la confianza y el cariño que los une, y no tardaron en llamar la atención en Instagram por la espontaneidad del gesto y por la historia compartida entre dos figuras fundamentales del rock argentino. El encuentro tuvo, además, un antecedente emotivo: durante las primeras horas del viernes, Fito Páez le había dedicado a Charly un extenso mensaje en sus redes sociales para celebrar sus 75 años.

Amistad y complicidad: el beso entre Charly García y Fito Páez

Acompañado por fotografías de ambos en distintas etapas de su relación, el texto repasó la influencia que Charly García tuvo tanto en su vida personal como en su camino artístico. “Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo”, escribió el intérprete al comienzo de su dedicatoria. Luego, destacó el lugar que ocupa su amigo en su vida: “Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí. Sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables”.

El rosarino también le agradeció por las enseñanzas y las complicidades compartidas a lo largo de los años. “Gracias Charly por ser la música, ese lenguaje desconocido para tantos hoy en día”, expresó, antes de remarcar que su obra sigue despertándole libertad y alegría. Hacia el final del mensaje, Fito volvió a poner en palabras la admiración y el amor que siente por el músico: “Sigo aprendiendo de vos. Gracias por ser la prueba viviente de que si querés construir y amar, se puede. Gracias por no tener miedo. Gracias por haberte animado. Gracias por mostrármelo todo”.

Charly García y Fito Páez

Así fue el cumpleaños de Charly García: del beso con Fito Páez a la mega torta de Say no more. Un evento que reunió recuerdos, amigos y muestras de afecto, y que volvió a poner en primer plano no solo su legado musical, sino también los lazos personales que construyó a lo largo de su historia.