De Graciela Borges y Rosario Ortega a Brenda Asnicar: todos los invitados al cumpleaños de Charly García

Charly García celebró sus 75 años el viernes 23 de octubre en La Fábrica, su casa estudio ubicada en la calle Fitz Roy, en Palermo. Rodeado de amigos y su familia, el músico recibió el cariño de figuras del espectáculo y referentes del rock argentino que lo acompañan desde hace años. Entre los invitados estuvieron Graciela Borges, Rosario Ortega, Brenda Asnicar, Beto Casella, Mariana Fabbiani, Fernando Samalea y Ricardo Mollo.

Charly García festejó sus 75 años junto a amigos y colegas.

De Graciela Borges y Rosario Ortega a Fito Páez y Ricardo Mollo: los artistas que acompañaron a Charly García en su cumpleaños

Una de las presencias destacadas fue Graciela Borges, quien mantiene una amistad de larga data con Charly García. De hecho, este viernes, en el día del cumpleaños número 75 del músico, la actriz compartió una publicación en sus redes sociales para celebrar el vínculo que los une. El gesto se sumó a los saludos y homenajes que recibió el ícono del rock argentino en una fecha especial, rodeado del cariño de sus amigos y colegas.

Graciela Borges acompañó a Charly García en el festejo de su cumpleaños número 75.

Daniel García, hermano del músico, estuvo presente junto a su familia.

Rosario Ortega, cantante y corista de la banda de Charly desde 2011, fue parte del festejo y acompañó al músico en una noche muy especial. Hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, construyó una relación musical y afectiva con el compositor a lo largo de los años, participó en sus discos y compartió numerosos escenarios con él.

Rosario Ortega, cantante y corista de Charly García, fue una de las invitadas al festejo.

Mecha Iñigo acompañó a Charly García en una fecha especial.

Entre los invitados también se encontró Ricardo Mollo, líder de Divididos y una de las figuras fundamentales del rock nacional. Su presencia se sumó a la de otros músicos que se acercaron a celebrar al artista.

Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez, entre los invitados de una noche muy especial.

También dijo presente Fabián “Zorrito” Von Quintiero, tecladista y amigo de Charly, con quien comparte una historia musical que comenzó en la década de 1980. El músico fue parte de su banda y en distintas entrevistas destacó cuánto aprendió del ex Serú Girán, tanto sobre la composición como sobre el trabajo en el escenario.

Ricardo Mollo, líder de Divididos, dijo presente en el cumpleaños del ícono del rock nacional.

Fernando Samalea, músico y amigo de Charly García, se sumó a la celebración.

Fabián “Zorrito” Von Quintiero asistió al festejo de Charly García junto a su pareja.

Otro de los que acompañó al músico fue Fernando Samalea, baterista que acompañó a Charly en distintas etapas de su carrera y con quien mantiene una relación de amistad. La celebración también contó con Brenda Asnicar, Beto Casella y Mariana Fabbiani, entre otros invitados que se acercaron a La Fábrica para compartir una jornada especial junto al músico.

Brenda Asnicar fue una de las figuras que acompañó a Charly García en su cumpleaños.

Beto Casella y Carolina Wyler, juntos en el cumpleaños de Charly García.

Fito Páez fue uno de los invitados al cumpleaños de Charly García.

Mariana Fabbiani también se acercó a La Fábrica para celebrar los 75 años del músico.

Por último, Fito Páez también dijo presente en el cumpleaños de Charly García, con quien mantiene una amistad que marcó la historia del rock argentino. Su vínculo comenzó en los años 80, cuando se incorporó a la banda del ícono de la música, y se consolidó a través de colaboraciones musicales y décadas de admiración mutua. Así, entre los encuentros en La Fábrica y los saludos de sus colegas, el cumpleaños de Charly volvió a reflejar la huella que dejó en varias generaciones del rock argentino.

Fotos: Sergio Piemonte/PERFIL