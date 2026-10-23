Así está hoy Migue García, el hijo de Charly García, a sus 49 años

Migue García es el único hijo de Charly García y María Rosa Yorio. Nació el 4 de marzo de 1977, en una época en la que sus padres formaban parte de una escena musical que marcaría la historia del rock argentino. Aunque desde chico estuvo en contacto con ese universo, con el paso de los años eligió construir su propio camino, con una relación particular con la fama y una vida mucho más reservada que la de su padre.

Migue y Charly García

Hoy, a sus 49 años, el también músico mantiene un perfil bajo, pero su historia está estrechamente ligada al mundo artístico. Cantante, compositor y pianista, desarrolló distintos proyectos antes de lanzarse como solista. Su recorrido también estuvo atravesado por los cambios en la relación con su padre con quien atravesó períodos de distanciamiento y un posterior acercamiento.

Quién es Migue García hoy y cuál fue su camino en la música

La música formó parte de la vida de Migue García desde muy temprano. Durante su infancia estudió música clásica y, cuando tenía alrededor de 12 años, formó una banda de heavy metal junto a otros jóvenes. Más adelante, su recorrido lo llevó a integrar el trío Samalea Kabusacki García, junto a Fernando Samalea y Fernando Kabusacki, y a sumarse a A-Tirador Láser, donde se desempeñó como tecladista, cantante y compositor.

Migue García también se formó como músico

Después de esas experiencias, decidió desarrollar una obra propia. En 2005 publicó Quieto o disparo, su primer disco solista, un trabajo que le permitió mostrar una identidad musical que combinaba influencias del rock, el pop y el folk. Aunque su apellido lo vinculó inevitablemente con uno de los artistas más reconocidos del país, su intención fue expresarse a través de sus propias canciones. También trabajó como profesor de piano, otra faceta de su relación con la música, aunque no hay información suficiente para afirmar que esa sea su actividad actual.

El perfil bajo de Migue, el hijo de Charly García

A diferencia de Charly García, cuya vida y carrera estuvieron marcadas por una exposición pública constante, Migue eligió mantener su intimidad lejos de las cámaras. A lo largo de los años fueron pocas sus apariciones en los medios, una decisión que llamó la atención precisamente por tratarse del hijo de una de las figuras centrales del rock nacional. En 2018 fue fotografiado durante los festejos de cumpleaños de su padre, una de las apariciones públicas que trascendieron en los últimos años.

El perfil bajo de Migue, el hijo de Charly Garcia

La relación entre padre e hijo también atravesó distintas etapas. Después de períodos de distanciamiento y desencuentros que tuvieron repercusión pública, ambos lograron acercarse nuevamente. En los últimos años, Migue fue señalado como una persona importante en la vida cotidiana de Charly García, junto con Mecha Iñigo, entonces pareja del músico. Así, mientras el intérprete de Inconsciente colectivo continúa siendo una figura fundamental de la música argentina, su hijo mantiene su vida en un plano mucho más reservado.