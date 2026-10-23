La rutina de Wanda Nara para bajar 7 kilos en tres semanas: "Cuesta 2.500 dólares semanales"

El debut actoral de Wanda Nara en la pantalla grande llegó con un desafío que fue más allá de la interpretación. La conductora protagoniza ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que se estrenó el jueves 22 de octubre y que marcó una nueva etapa en su carrera. Para ponerse en la piel de su personaje, la empresaria tuvo que realizar una preparación física que implicó un cambio importante en su cuerpo.

Wanda Nara tuvo que aumentar de peso para interpretar a Lucía

Fue la propia la empresaria quien reveló en sus redes sociales que aumentó 10 kilos para este proyecto. "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho", escribió junto a una imagen del detrás de escena. Semanas después de finalizar el rodaje, su figura volvió a llamar la atención y Mariano de la Canal contó en LAM detalles de la rutina que, según explicó, habría seguido para bajar de peso y recuperar su silueta.

La rutina de Wanda Nara para bajar 7 kilos en tres semanas

En el programa conducido por Ángel de Brito, Mariano de la Canal destacó el esfuerzo que habría realizado Wanda Nara para interpretar su papel: "Ella tuvo un sacrificio muy grande para hacer este papel. No solamente en lo interpretativo, sino que tuvo que engordar 10 kilos", explicó. El panelista también se refirió a su aspecto después de las grabaciones y señaló que había logrado bajar parte del peso que aumentó durante la preparación para la película.

Mariano de la Canal reveló como bajo de peso Wanda Nara

Según contó Mariano en sus redes sociales, la conductora habría bajado siete kilos en tres semanas mediante la llamada "dieta de las Kardashian". El método, de acuerdo con su explicación, combina el trabajo con un entrenador personal, un cocinero privado, caminatas frecuentes y una alimentación basada en la dieta mediterránea. "Es una dieta que sale muy cara", sostuvo al referirse al plan, cuyo costo estimó en 2.500 dólares semanales. La transformación también sorprendió a Kennys Palacios, quien se reencontró con la conductora después de dos meses sin verla. Mientras la grababa, el estilista manifestó su asombro por el cambio físico: "Yo no lo puedo creer. La dejé de ver dos meses y es otra. Chicos, es una muñeca", expresó. confirmados directamente por la empresaria.

De qué trata Querés ser mi hijo, la película que protagoniza Wanda Nara

La película presenta a Lucía, interpretada por Wanda Nara, una mujer de 42 años que atraviesa un momento decisivo después de descubrir que su pareja de toda la vida le fue infiel. Ante esa situación, decide mudarse a un departamento en San Telmo y comenzar una nueva etapa. En ese proceso aparece una oportunidad laboral en una cadena de televisión deportiva, aunque para conseguir el puesto deberá cumplir con una condición: proyectar una imagen familiar que encaje con el perfil que busca la empresa.

Para lograrlo, Lucía recurre a Javier, su vecino de 22 años, interpretado por Agustín Bernasconi, y le propone que se haga pasar por su hijo durante un evento laboral. A cambio, él podrá organizar fiestas en el edificio sin restricciones. Lo que comienza como un acuerdo conveniente para ambos se complica cuando la convivencia y la mentira que sostienen dan lugar a una atracción inesperada. Con este proyecto, Wanda Nara suma un nuevo desafío a su carrera y se anima a dar sus primeros pasos como protagonista de una película, una faceta distinta a la que construyó durante años como conductora y figura de la televisión.